ROCCAT: LINEA DI MOUSE DA GAMING PRO

SUPPORTA IL REFLEX LATENCY ANALYZER DI NVIDIA

ROCCAT, brand di Turtle Beach (NASDAQ: HEAR) di accessori PC con base ad Amburgo, annuncia oggi che il Kone Pro, Kone Pro Air, e il Burst Pro, mouse PC di livello professionale, sono compatibili con il sistema di misurazione latenza di NVIDIA, Reflex. NVIDIA Reflex una suite rivoluzionaria di GPU, display G-SYNC e tecnologie software che misurano e riducono la latenza di sistema nei giochi competitivi (detta anche latenza click-to-display).



Ridurre la latenza del sistema è fondamentale per i giocatori più competitivi, perché permette al PC e al display di rispondere più velocemente agli input del mouse e della tastiera di un utente, permettendo di acquisire i nemici più velocemente e sparare con maggiore precisione. I giocatori PC possonoiniziare ogni partita con fiducia sapendo che il loro sistema sta operando alla latenza più bassa possibile.

Quando si utilizzano i mouse Kone Pro, Kone Pro Air o Burst Pro di ROCCAT insieme a un display NVIDIA G-SYNC con Reflex, i giocatori possono misurare e migliorare l'intera periferica e la latenza del sistema end-to-end. Esiste solo un numero limitato di mouse da gioco per PC verificati da NVIDIA che supportano questa tecnologia.





“Il nostro obiettivo con i prodotti ROCCAT è sempre quello di dare ai gamer un vantaggio competitivo. Combinare la velocità dei Titan Optical Switches dei nostri mouse Pro all’abilità di ridurre la latenza di sistema grazie a NVIDIA Reflex va certamente in questa direzione” dichiara René Korte, ROCCAT Founder e General Manager per i prodotti PC presso Turtle Beach. “NVIDIA ha l’obiettivo di implementare questa tecnologia per tutti i giocatori esport, e i nostri leggerissimi e velocissimi mouse Pro sono progettatiesattamente per questo. Siamo davvero entusiasti di collaborare con NVIDIA per far si che ogni click conti davvero.”





“NVIDIA Reflex fornisce ai gamer competitivi un accurato sistema di misurazione della latenza” dichiara Seth Schneider, Esports Product Manager di NVIDIA. “L'utilizzo dei mouse Pro di ROCCAT insieme a Reflex permette ai gamer competitivi di ottimizzare accuratamente le loro impostazioni e di andare fiduciosamente in battaglia.”

Altre News per: roccatlineamousegaming