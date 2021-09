Castelvania: Grimoire Of Souls in esclusiva su Apple Arcade

Arricchito da musiche inedite di Michiru Yamane e artwork di Ayami Kojima, Castlevania: Grimoire of Souls unisce gli iconici protagonisti del franchise Castelvania in una nuova esperienza ludica









Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia che Castlevania: Grimoire of Souls è ora disponibile in esclusiva su Apple Arcade, popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium — con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app.





L’uscita in esclusiva su Apple Arcade di Grimoire of Souls porta con sé interessanti novità, come una nuova colonna sonora, un sistema di progressione migliorato e aggiornamenti per armi e personaggi. Progredendo nell’avventura, i giocatori riempiranno il proprio Compendio in-game, un registro che terrà traccia di tutte le armi e le armature raccolte/sbloccate e dei nemici incontrati nel gioco.

I giocatori possono godere di cinematiche di alta qualità in Grimoire of Souls – l’aggiunta di scene doppiate e animazioni mozzafiato rendono le cutscene più coinvolgenti che mai. I giocatori possono, inoltre, divertirsi con la personalizzazione dei personaggi, con una grande varietà di costumi per ogni personaggio giocabili.

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Grimoire of Souls è fuori ora in esclusiva su Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One – Individuale € 14,95 al mese, Famiglia € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita.





Castlevania: Grimoire of Souls



Caratterizzato dalla classica azione 2D che i fan di Castlevania conoscono e amano, Grimoire of Souls offre ai giocatori grande libertà su come affrontare i 60 stage, vestendo i panni di uno dei cinque eroi giocabili, ognuno con le proprie peculiari abilità. Potrete procedere come Alucard, da Castlevania: Symphony of the Night, o prendere il controllo di Simon Belmont dall’originale Castlevania, o sconfiggere i nemici come Maria Renard da Castlevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin da Castlevania: Portrait of Ruin e Shanoa da Castlevania: Order of Ecclesia.

Altre News per: castelvaniagrimoiresoulsesclusivaapplearcade