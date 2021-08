Castelvania: Grimoire Of Souls presto disponibile su Apple Arcade

Gli eroi più amati dai fan della serie Castelvania uniscono le forze per sconfiggere le armate di Dracula in un esclusivo action 2D









Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia che Castlevania: Grimoire of Souls sarà presto disponibile in esclusiva su Apple Arcade, popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium — con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app.







Caratterizzato dalla classica azione 2D che i fan di Castlevaniaconoscono e amano, Grimoire of Souls offre ai giocatori grande libertà su come affrontare i 60 stage, vestendo i panni di uno dei cinque eroi giocabili, ognuno con le proprie peculiari abilità. Potrete procedere come Alucard, da Castlevania: Symphony of the Night, o prendere il controllo di Simon Belmont dall’originale Castlevania, o sconfiggere i nemici come Maria Renard da Castlevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin da Castlevania: Portrait of Ruin e Shanoa da Castlevania: Order of Ecclesia.

I giocatori potranno scegliere: padroneggiare al meglio il personaggio più affine al loro stile di gioco o imparare a gestire tutti gli eroi per utilizzare di volta in volta quello che meglio si adatta al livello che si sta affrontando. Il gioco offrirà, inoltre, missioni giornaliere e settimanali.

I famosi creatori della serie Ayami Kojima e Michiru Yamane hanno messo a disposizione la propria esperienza e contribuito alla realizzazione di Grimoire of Souls. Kojima, venerato per il suo lavoro in Castlevania: Symphony of the Night, Castlevania: Aria of Sorrow e altri titoli della serieCastlevania, ha realizzato il design dei nuovi personaggi chiave introdotti in Grimoire of Souls. Yamane, autore delle iconiche melodie di Castlevania: Symphony of the Night e di Genso Suikoden III, ha composto il tema principale del gioco.





Grimoire of Souls sarà disponibile in 16 lingue: inglese, francese, francese canadese, italiano, tedesco, spagnolo (latino ed es), russo, turco, portoghese brasiliano, olandese, arabo, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), coreano e giapponese. Potrà essere giocato su iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV, e supporterà controller e tastiera.

Apple Arcade è disponibile con abbonamento mensile di € 4,99 con un mese di prova gratuita. Apple Arcade fa anche parte dei pacchetti Apple One – Individuale € 14,95 al mese, Famiglia € 19,95 al mese, con un mese di prova gratuita.



Tutti i dettagli susono disponibili sul sito ufficiale

Altre News per: castelvaniagrimoiresoulsprestodisponibileapplearcade