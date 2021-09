Crysis Remastered è ora disponibile su Steam

I giocatori Steam potranno ottenere il primo gioco della serie Crysis remastered con importanti sconti



Crysis Remastered è disponibile da oggi per i giocatori Steam.

I possessori della versione originale di Crysis potranno ottenere la versione Remastered con il 50% di sconto, se poi gli stessi giocatori hanno anche Hunt: Showdown, avranno diritto ad un ulteriore sconto.

Steffen Halbig, Project Lead ha commentato:

“Siamo lieti di portare Crysis Remastered a tutti i fan PC tramite Steam. Per i precedenti fan di Crysis è previsto un enorme sconto del 50% se hanno già il gioco originale, così come i giocatori di Hunt: Showdown che potranno ottenere uno sconto extra, incoraggiamo i giocatori ad approfittarne finché possono. Avremo anche alcune trading card esclusive di Steam disponibili per i giocatori e non vediamo l'ora di vedere la gente godersi la splendida versione rimasterizzata del gioco.”

Per maggiori informazioni, visita www.crysis.com

