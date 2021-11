GeForce NOW - Crysis Remastered' gratis con qualsiasi abbonamento semestrale

L’affare del giovedì GFN: ottieni 'Crysis Remastered' gratis con qualsiasi abbonamento semestrale a GeForce NOW

Inoltre, è possibile partecipare all’evento Encore di deadmau5 su 'Core,' uno degli otto nuovi giochi in streaming di questa settimana

ConGeForce NOW quasi tutto è possibile e i nuovi membri Priority o GeForce NOW RTX 3080 con abbonamento semestrale riceverannoCrysis Remastered gratuitamente per un tempo limitato.

Questo bonus speciale si applica anche agli attuali membri e ai preordini di GeForce NOW RTX 3080, come concreto ringraziamento e riconoscimento per essere stati tra i primi a passare alla prossima generazione di cloud gaming. I membri già attivi di GeForce NOW RTX 3080 riceveranno i codici di gioco nei prossimi giorni; mentre coloro che hanno preordinato ma non sono stati ancora attivati, riceveranno il loro codice di gioco quando il loro servizio GeForce NOW RTX 3080 sarà attivato.

I giocatori e gli amanti della musica possono anche essere entusiasti di una fantastica esperienza di intrattenimento giocando a Core questa settimana e visitando il mondo digitale di Oberhasli. Lì, potranno godersi l'atteso concerto ed evento "Encore" di Deadmau5.

Ma non è tutto, preparatevi per otto nuovi giochi che si uniscono alla libreria diGeForce NOW questa settimana, elencati qui sotto:

Combat Mission Cold War (Nuova release su Steam , 16 novembre)

The Last Stand: Aftermath (Nuova release su Steam , 16 novembre)

Myth of Empires (Nuova release su Steam , 18 novembre)

Icarus (Beta weekend su Steam , 19 novembre)

Assassin’s Creed: Syndicate Gold Edition (Nord America, Sud America, Europa, Giappone e Sud Corea) ( Ubisoft Connect )

Core ( Epic Games Store )

World of Tanks ( Steam )

Lost Words: Beyond the Page ( Steam )





