Farming Simulator 22 supporterà il Cross-Play

Lo sviluppatore e publisher GIANTS Software ha annunciato l'implementazione del Cross-Play inFarming Simulator 22.

Grazie alla funzionalità Cross-Play gli agricoltori virtuali potranno giocare insieme online aFarming Simulator 22 indipendentemente dalla loro piattaforma di gioco preferita.Farming Simulator 22 sarà disponibile dal 22 novembre per PC, Mac, PlayStation® 5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 , Xbox One e Stadia.

"L'implementazione del Cross-Play segna un importante progresso per l'esperienza di gioco multiplayer all’interno della serie Farming Simulator che sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo”, ha dichiarato Boris Stefan, Head of Publishing presso GIANTS Software. “ora possiamo connettere agricoltori virtuali senza più barriere. L'agricoltura cooperativa si evolve!”

I giocatori di Farming Simulator 22 potranno anche sfruttare nuove opzioni per personalizzare il proprio personaggio che includono anche acconciature, accessori e capi di abbigliamento di Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, ELTEN ed Engelbert Strauss e altri produttori.

"Dal momento che Farming Simulator è apprezzato da un'innumerevole quantità di fan in modalità multiplayer, sia tra amici in rilassanti sessioni dopo il lavoro che tra i nostri appassionati creatori di contenuti che giocano insieme in scenari di gioco di ruolo, siamo entusiasti di offrire loro molte nuove possibilità di personalizzazione”, ha aggiunto il Senior Character Artist Roman Pelypenko.

