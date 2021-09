GTA Online: GTA$ doppi e tripl per motociclisti

I ribelli che si cimentano in attività criminali si guadagnano il pane a modo loro: completando missioni di vendita dell’MC dedicate alla falsificazione di documenti, alla contraffazione di banconote e alla coltivazione di erba riceverai GTA$ doppi fino al 22 settembre. In più, i costi di rifornimento di tutti gli stabilimenti dell’MC saranno dimezzati: il tuo commercialista dovrà fare un sacco di straordinari...



Tutti i proprietari di una clubhouse dell’MC riceveranno una Maglia Blaine County Radio, l’abbigliamento ideale per starnazzare di teorie del complotto in un bar malfamato. La maglia verrà consegnata entro 72 dall’accesso dopo il 27 settembre.

GTA$ e RP tripli in Hasta la vista





Andare in bicicletta a Los Santos è pericolosissimo. A volte sembra che chi guida un veicolo a quattro ruote faccia di tutto per farti fuori, e a volte è proprio così. Hasta la Vista ne è un ottimo esempio: in questa modalità Competizione i ciclisti devono superare, aggirare e sfuggire a uno o due camion. Cerca di sopravvivere: l’alternativa è diventare un grumo sanguinolento sul ciglio della strada. Indipendentemente dai risultati, i giocatori che completano un round di Hasta la vista guadagneranno GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.





GTA$ e RP doppi nelle gare su due ruote

Se preferisci indossare una tuta aerodinamica in neoprene e sudare nel nome della competizione, le gare su due ruote fruttano GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.



Veicolo trofeo dell’Autoraduno: Dinka Jester RR

I membri più abili e appassionati dell’Autoraduno di Los Santos che si posizioneranno tra i primi 3 nella serie di gare clandestine per cinque giorni consecutivi vinceranno una diabolica Dinka Jester RR, tutta da personalizzare secondo i propri gusti e specifiche preferite.





Area di prova: Annis ZR350, Vapid Dominator GTT e Karin Calico GTF

Passa dall’area di prova dell’Autoraduno per fare un giro sull’Annis ZR350, sulla Vapid Dominator GTT o sulla Karin Calico GTF per scoprire come se la cavano in una Corsa ai checkpoint, quanto riescono a sfrecciare nelle Prove a tempo o, semplicemente, come se la cavano nel circuito, senza intaccare il tuo patrimonio.





Il primo premio della settimana: Principe Lectro

Fai un salto all'atrio del Casinò e Resort Diamond: scoprirai che persino lì le due ruote sono di tendenza! Oltre a GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack e tanti altri premi misteriosi, chi farà un giro alla ruota fortunata potrebbe riuscire a portare a casa la Principe Lectro, un’agile motocicletta che non vede l’ora di farsi portare a spasso.



SCONTI:

Questa settimana, vai su Pedal and Metal sul tuo iFruit per fare affari incredibili: tutte le biciclette sono gratis! Se preferisci andare più veloce, abbiamo anche una serie di sconti su alcuni veicoli a quattro ruote. Continua a leggere per la lista completa. Gli aspiranti motociclisti possono avere una clubhouse dell’MC (e migliorarla come preferiscono) con il 40% di sconto. In più, i costi di rifornimento per tutte le missioni di vendita dell’MC sono dimezzati, così come il costo di serre per la coltivazione di erba, fabbriche di banconote contraffatte, uffici per la falsificazione di documenti e tutte le relative migliorie e modifiche.



Sconti sui veicoli:





Vulcar Warrener HKR: 30% di sconto

Shitzu Hakuchou Drag: 40% di sconto

Pegassi Vortex: 40% di sconto

MTL Dune: 40% di sconto

Maxwell Vagrant: 40% di sconto

Come vi abbiamo già spiegato, continueremo ad eliminare alcune Attività da GTA Online per lasciare spazio ad altri aggiornamenti e per migliorare il matchmaking tra giocatori. Le Attività verranno reinserite nel gioco a rotazione e continueremo ad ampliare il gioco.





