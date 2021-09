Spelunker HD Deluxe Recensione PS4

Penso che "nessuno" meglio di me, che ho vissuto gli anni ’80 in sala giochi e con le prime console, sia più adatto per parlarvi di un genere che spopolava in quel periodo: i platform. Tra i tantissimi titoli presenti in quel periodo, Spelunker uscì in concomitanza anche con Mario Bros. In Spelunker, nei panni di un esploratore si doveva arrivare nel punto più profondo di una grotta raccogliendo gemme, tesori ecc. Il gioco ebbe molto successo sia per quanto riguarda le vendite che la critica.





ha pensato bene di portare il titolo nella current-gen attraverso una remaster arricchendola con tante modalità di cui una Classica con la versione del gioco in 8-bit.segue il gameplay dell'originale. Il gioco ha un'anima dapuro e questo vuol dire che i giocatori dovranno fare i conti con il suo alto livello di sfida. A ogni minima distrazione si finirà all'altro mondo consumando le poche vite a disposizione. Ad aiutare il giocatore comunque ci saranno molti oggetti. Ci sono moltissime modalità comee la cooperativa offline e online. La giocabilità è buona e immediata. Con lo stick sinistro si controlla il personaggio, mentre i tasti a destra servono per attivare lo spray, piazzare le bombe ecc. Le tante modalità rendono Spelunker HD Deluxe ricco e longevo anche se, per via della sua difficoltà, risulta un titolo molto frustrante.

Conclusioni

Voto 7/10

Spelunker HD Deluxe; ha delle belle animazioni, ottimi effetti e sfondi ben realizzati. Tuttavia, i movimenti dei protagonisti, qualche bug e alcune morti improvvise potevano essere migliorati. Non è un capolavoro ma di certo il gioco gira bene. Buono il comparto sonoro con musiche azzeccate e rilassanti.non è perfetto. È un titolo ben fatto, colorato e divertente. Ci sono deiche sicuramente verranno sistemati con degli aggiornamenti. Al netto di tutto, se siete dei nostalgici o avete molta pazienza, Spelunker HD Deluxe potrebbe fare al vostro caso.

Altre News per: spelunkerdeluxerecensione