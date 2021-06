Strictly Limited presenta Spelunker HD Deluxe

Link pre-ordine SLG



Strictly Limited Games porta un fantastico ed avvincente platform degli anni '80 su PS4 e Nintendo Switch! Spelunker HD Deluxe sarĂ disponibile in edizione limitata e da collezione per il pre-ordine dalla domenica 6 giugno a mezzanotte (CEST) presso lo Strictly Limited Games Shop ! La versione digitale per Nintendo Switch e PlayStation 4 seguirĂ nel terzo trimestre del 2021 da ININ Games.

Gli appassionati di giochi retrò potrebbero ricordare il gioco originale che è stato rilasciato per la prima volta per computer Atari 8bit nel 1983. O anche il pluripremiato "Spelunker HD" per PS che è stato rilasciato per PS3. E ora Strictly Limited Games presenta con orgoglio Spelunker HD Deluxe con una fantastica grafica e una nuova modalità di gioco!

Tutte le modalitĂ possono essere giocate come giocatore singolo, ma supportano anche il multiplayer online - con un massimo di sei persone - e il multiplayer offline con un massimo di quattro persone.

Adventure:

I giocatori possono esplorare 100 livelli combattendo e saltando attraverso nemici e ostacoli,

Competition:

Vinci come miglior esploratore di caverne! In questa modalitĂ , i giocatori possono competere con i loro amici,

Championship:

Questa modalitĂ include altre 100 tappe super-difficili e impegnative per veri esperti di esplorazione,

Endless Cave NEO:

In questa modalitĂ i giocatori possono competere e vedere quanto lontano riescono ad arrivare in infinite caverne generate casualmente.

Mentre esplorano caverne oscure ed evitano di essere sconfitti dai pericoli che si nascondono nelle profondità , i giocatori possono godere di un nuovo appeal in 3D e un'atmosfera realistica accompagnata da una colonna sonora orecchiabile e memorabile. La Modalità classica sarà disponibile in Spelunker HD Deluxe. Così i fan del retrò possono godere della splendida grafica pixellosa nostalgica a 8 bit dei primi anni '80.

Le caratteristiche dell'edizione limitata:

Game for Nintendo Switch or PlayStation 4

Booklet

Individually Numbered

L'edizione limitata è disponibile per € 29,99 con soli 2700 copie per Nintendo Switch e 1500 copie per PlayStation 4.

Caratteristiche dell'edizione da collezione:

Game for Nintendo Switch or PlayStation 4

Collector’s Edition Box

Spelunker Figure

Glow-in-the-Dark Sticker

Flyer

Large Reversible Poster

Soundtrack

Level Guide

Booklet

Individually numbered

La Collector's Editionè disponibile per 59,99 € con soli 1300 copie per Nintendo Switch e 700 copie per PlayStation 4.

Link pre-ordine SLG



Altre News per: strictlylimitedpresentaspelunkerdeluxe