Red Dead Online: guadagni doppi sulle vendite per Collezionisti

I Collezionisti, intrepidi e determinati avventurieri intenti a setacciare la frontiera alla ricerca di oggetti di valore, otterranno ricompense doppie in tutte levendite dei set per Collezionisti questa settimana. Madame Nazar paga di più per i set completi: tienilo in considerazione, se ti mancano poche carte per finire il mazzo. In più, chi troverà oggetti da collezione riceverà PE del Ruolo doppi.

Tutti i Collezionisti che giocheranno a Red Dead Online nei prossimi sette giorni riceveranno gratis una mappa per Collezionisti che permetterà loro di trovare diverse monete di valore.

Chi completerà la collezione della settimana per Madame Nazar riceverà anche un’offerta del 40% di sconto su un articolo per Collezionisti Principianti o Promettenti e una ricompensa per 2.000 PE del Club, oltre alle ricompense abituali.







Vuoi allenare la tua mira e sopravvivere ai tuoi nemici? Metti alla prova le tue abilità di cecchino nella Serie in evidenza della settimana, la versione estrema di Corsa alle armi a squadre senza l’aiuto di oggetti consumabili o di Carte abilità. Riceverai PE doppi per la tua partecipazione, che tu vinca o che tu perda.



RDO$ DOPPI NELLE MISSIONI DI LA TERRA DELLE OPPORTUNITÀ

La riconoscenza verso chi ti ha aiutato è molto remunerativa. Restituisci il favore aiutando Jessica LeClerk e Horley a vendicare la vedova; in cambio dei tuoi sforzi, riceverai RDO$ doppi in tutte le missioni di La terra delle opportunità.





SCONTI

Se setacciare il territorio alla ricerca di arcani tesori ti sembra un buon modo per guadagnarti il pane, sappi che l’avida Madame Nazar offre uno sconto di 5 Lingotti d’Oro sulla Borsa da Collezionista per tutta la prossima settimana. L’eccentrica venditrice nomade offre anche il 40% di sconto su mappe per Collezionisti, Pala Pennington e Cercametalli, oltre allo sconto del 30% su abiti per Collezionisti e Benda per occhi Rafferty.

Le stalle offrono il 30% di sconto sui cavalli Criollo, mentre gli armaioli hanno scontato del 40% le pistole e del 30% le bandoliere doppie.



Altre News per: deadonlineguadagnidoppisullevenditecollezionisti