L'estensione dela tutti i lavoratori è un'ipotesi in discussione. Penso che andremo verso un'estensione senza discriminare nessuno. Lo ha detto il, Giancarlo Giorgetti, al termine dell'incontro con gli imprenditori umbri ad Assisi. La necessità per le aziende è di avere sicurezza per chi lavora nei reparti, ha concluso.

Altre News per: greenpassipotesiobbligotuttilavoratori