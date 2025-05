Incidenti stradali, il CID diventa digitale: tempi più rapidi, meno frodi e impatto green

Il CID si evolve e diventa digitale. Il tradizionale modulo cartaceo per la constatazione amichevole di incidente, usato in media per circa 1,5 milioni di sinistri all’anno, sarà sostituito dal nuovo CAI digitale, una versione elettronica del documento da utilizzare in caso di incidente stradale.

Cosa cambia per gli assicurati con il CAI digitale

Il CAI digitale consente l’invio immediato della documentazione alla compagnia assicurativa, con il risultato di accelerare l’avvio della pratica e migliorare l’efficienza nella gestione del sinistro. Secondo un'analisi di Facile.it, questo cambiamento potrebbe portare, nel tempo, a una riduzione dei costi operativi per le compagnie e a un possibile ribasso delle tariffe RC auto. Tuttavia, nella fase iniziale, l’integrazione del nuovo sistema comporterà spese aggiuntive per le assicurazioni, che dovranno gestire sia il formato digitale sia quello cartaceo.

Va evidenziato che, nonostante la trasmissione più rapida del modulo, le successive fasi come la perizia, la valutazione delle responsabilità e la liquidazione del danno non subiranno cambiamenti significativi. Questo significa che, nei sinistri complessi, la differenza nei tempi di risarcimento potrebbe essere contenuta.

Vantaggi contro le frodi e benefici per l’ambiente

Uno dei principali benefici del CAI digitale è la sua potenziale efficacia nel contrasto alle frodi assicurative. Grazie alla raccolta istantanea dei dati e all’utilizzo di tecnologie basate su intelligenza artificiale, le compagnie potranno identificare in modo più efficiente errori, discrepanze o schemi sospetti. Nel 2024, ben 1,5 milioni di italiani sono stati vittime di frodi assicurative secondo uno studio condotto da Facile.it e Consumerismo No Profit.

Oltre ai vantaggi in termini di sicurezza e rapidità, il nuovo sistema ha anche un impatto positivo sull’ambiente. Attualmente, ogni sinistro comporta l’uso di un modulo in 4 copie su carta chimica, per un totale annuo superiore a 6 milioni di fogli. L’introduzione del digitale potrebbe ridurre sensibilmente questo consumo di carta.

Quando entrerà in vigore e cosa fare

Il CAI digitale è già disponibile e ha la stessa validità legale del modulo cartaceo. Le assicurazioni hanno tempo fino ad aprile 2026 per implementare ufficialmente il nuovo sistema. Dopo tale data, saranno obbligate a fornire questa op

