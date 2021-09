Il parquet è tornato di moda: come sceglierlo per la propria casa

Non è propriamente vero dichiarare che il parquet è tornato di moda, nel senso che sostanzialmente questo tipo di rivestimento non è mai passato di moda, è un trend costantemente apprezzato da molti. Solo che negli ultimi anni si sono moltiplicate le proposte e il numero di soggetti che lo hanno preferito. Del resto il parquet è un rivestimento caldo, piacevole al tatto, perfetto come isolante e disponibile in mille finiture, colorazioni e materiali.

Le peculiarità del parquet

Il termine parquet indica un rivestimento in legno, solitamente usato per pavimenti ma disponibile anche come boiserie, da sfruttare per le pareti. All’atto pratico in commercio si trovano parquet in legno massello di alto spessore, che permettono nel tempo di lisciare nuovamente la superficie, per farla tornare perfetta come il primo giorno. Ci sono poi parquet più sottili, così come eterei laminati, robusti e resistenti che però non consentono di rinnovare periodicamente il rivestimento. Tra le peculiarità del parquet vi è di certo la sua eleganza, così come il calore che trasmette. I prodotti oggi disponibili in commercio sono anche semplici da installare e richiedono una posa meno costosa rispetto al passato. Inoltre, ci sono finiture che rendono il parquet molto resistente, in modo da poterlo sfruttare in ogni ambiente della casa, anche in bagno o in cucina.

Scegliere il parquet

La scelta del parquet più adatto a una casa dipende da una serie di fattori, tra cui i principali sono i gusti di chi vive l’abitazione, lo stile degli arredi già presenti e il budget che si ha a disposizione. Oggi anche il parquet più pregiato, in rovere o in altre essenze, è disponibile in varie colorazioni, per poterlo abbinare ad arredi contemporanei o particolarmente originali. Il colore che si intende utilizzare non pone quindi alcun tipo di problema per quanto riguarda la qualità o il tipo di rivestimento che si intende utilizzare. La tecnica di posa è un elemento importante da valutare, non solo per quanto riguarda il budget ma anche per l’effetto estetico finale che si intende ottenere. Le dimensioni dei listelli, la loro disposizione, il tipo di disegno che si intende creare sono tutti elementi da considerare in fase di scelta, per poter avere a disposizione il parquet perfetto per lo scopo che ci si è prefissati.

Un materiale ecosostenibile

Tra le motivazioni che hanno permesso al parquet di riscuotere oggi tanto successo, la più considerevole è data dal fatto che, se scelto con attenzione, si può considerare completamente ecocompatibile. Il legno è infatti un materiale naturale e oggi le principali aziende che producono parquet lo fanno ottenendo il legname da foreste coltivate in modo sostenibile, evitando essenze in via di estinzione o fortemente minacciate, materiali invece utilizzati in un lontano passato. Non solo, si deve anche considerare che le vernici e gli impregnanti oggi sfruttati evitano l’emissione di inquinanti nell’aria. Il parquet è poi facilmente smaltibile una volta rimosso da un’abitazione.

