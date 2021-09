Far Cry 6: rivelato il piano dei contenuti post lancio

Ubisoft rivela il piano post lancio di Far Cry 6. Oltre al Season Pass, che include tre DLC dove potrai entrare nelle menti dei leggendari villain di Far Cry, Far Cry 6 ha rivelato un piano per continuare a portare contenuti nuovi nel gioco dopo la data di lancio, il 7 di ottobre 2021.

Con il Season Pass, potrai giocare nei panni dei più noti villain della serie: Vaas Montenegro, Pagan Min e Joseph Seed – tutti interpretati dal cast originale. Nel corso dei tre DLC, potrai impersonare un diverso cattivo che lotta per sfuggire agli orrori provocati dalla sua mente in una nuova esperienza ispirata al genere roguelite. Iniziando con una pistola per autodifenderti, dovrai cercare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forte e addentrarti sempre più in profondità nella psiche dei cattivi. Combinando azione e storytelling, ciascun contenuto scaricabile offrirà un’opportunità unica per comprendere al meglio il la storia di ciascun personaggio.

Il Season Pass di Far Cry 6 è compreso nelle versioni Gold, Ultimate e Collector oppure è acquistabile separatamente a 39,99 €.

Il Season Pass comprende:

3 contenuti scaricabili, da giocare da soli o in co-op con un amico, anche se non ha il Season Pass.

Episodio 1: “Vaas: Insanity” la cui uscita è prevista per novembre 2021.



Episodio 2: “Pagan: Control” la cui uscita è prevista per gennaio 2022.



Episodio 3: “Joseph: Collapse” la cui uscita è prevista per marzo 2022.

Far Cry 3 Blood Dragon*. su Windows PC, i possessori del Season Pass riceveranno il gioco originale uscito nel 2013, mentre su console e Stadia, i giocatori riceveranno la Classic Edition.

The Blood Dragon Set, comprende sette oggetti utilizzabili nel gioco principale di Far Cry 6:

Un outfit: Blood Dragon Gear Set



Due armi: AJM9 e Kobracon



Un veicolo: Omega Enforcer



Un charm per arma: KillStar



Un Amigos: K-9000



Un veicolo Chibi: Blood Dragon Chibi

La lotta per una Yara libera continuerà con l’aggiunta di contenuti gratuiti che espanderanno l’universo di Far Cry 6 dopo l’uscita del gioco. Questo vasto mix di contenuti, giocabili da soli o in co-op a due giocatori, comprende:

Rivolte settimanali: Ogni settimana a partire dal lancio – e disponibili dopo il completamento della campagna principale – i partigiani di Antón Castillo arriveranno sull’isola di Yara introducendo nuove minacce da dover eliminare. Avrai bisogno di rintracciarli e, al completamento, potrai ottenere alcuni aggiornamenti dell’attrezzatura.

6 Operazioni Speciali: Svolgendosi in nuove aree, queste operazioni introdurranno nuove meccaniche di gioco poiché dovrai sottrarre armi chimiche, altamente instabili, ai trafficanti d'armi di Antón e raggiungere il punto di estrazione prima che si surriscaldino. Le prime due mappe – Mesozoico e Maceo – saranno disponibili al lancio e saranno seguite da altre 4.

3 missioni crossover che coinvolgono Danny Trejo, Rambo e Stranger Things.

Il team di sviluppo di Far Cry 6 si dedicherà alla creazione e al miglioramento dell’esperienza di gioco con contenuti nuovi ancora da rivelare.

Diretto da Ubisoft Toronto, Far Cry 6 è un open-world FPS in cui i giocatori si immergeranno nel cuore di una guerriglia moderna. Sull’isola di Yara, il Presidente Antón Castillo giura di riportare la sua nazione al suo antico splendore mentre cerca di indirizzare il figlio Diego a seguire i suoi passi. Il paradiso però ha un costo e arricchire il suo paese significa soggiogare quelli che non la pensano come lui. Il giocatore prenderà parte alla lotta per liberare Yara nei panni di Dani Rojas, un ex militare che cerca di fuggire dall’isola ma finisce col raggiungere un gruppo di rivoluzionari, Libertad. Sperimenta l’adrenalina e il caos di una guerriglia “resolver”, in pieno stile Far Cry, con l’arsenale più creativo e innovativo di sempre.

Far Cry 6 uscirà, in tutto il mondo, il 7 ottobre 2021, s

u

Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna e per Windows PC su Store Epic Games, Ubisoft Store, e su Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.









