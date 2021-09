Nuovo spot TV di Sony “PlayStation - Play Has No Limits”

Sony Interactive Entertainment è lieta di presentare lo spot brand PlayStation del 2021, "PlayStation - Play Has No Limits".

Benvenuti nella città in cui il gioco è elevato a nuove e straordinarie vette. Dove ogni mossa è cruciale e il gioco significa tutto. Questo nuovo spot per Sony Interactive Entertainment, produttore di PlayStation, accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso una città come nessun'altra. Un mondo che è unicamente PlayStation e mostra cosa può accadere quando il gioco viene innalzato a un livello senza precedenti.