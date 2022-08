Rainbow Six Extraction - l'evento Crisi Eclipse fa precipitare gli Operatori nell'oscurità

Evita di essere scoperto nel nuovo Evento Crisi che offre un gameplay incentrato sulla furtività, un nuovo Operatore e molto altro ancora!

Oggi Ubisoft ha annunciato che il terzo Evento Crisi di Rainbow Six Extraction, Eclipse, è ora disponibile fino al 1° settembre. Oltre ai contenuti degli ultimi due Eventi Crisi, questo evento a tempo limitato continua ad aggiungere altri contenuti post-lancio per i giocatori. Eclipse costringe gli Operatori a una parziale oscurità mentre si avventurano in tre sottozone contro una nuova minaccia.

Man mano che gli operatori si addentrano nella mappa di Truth or Consequences, incontreranno la fonte dell'oscurità: Neoplasm, una minaccia che invia impulsi che rilevano i movimenti entro un raggio. In ogni sottozona, i giocatori devono indebolire Neoplasm con un attacco furtivo. Se viene rilevato un movimento, Neoplasm fuggirà nella sottozona successiva, rendendo l'incontro seguente ogni volta più difficile.

Per avanzare da una sottozona all'altra, i giocatori dovranno ripristinare l'alimentazione di un generatore mentre affrontano un assalto di Arcaiani. La crisi culmina nella terza sottozona, dove i giocatori devono eliminare definitivamente Neoplasm e raggiungere il punto di estrazione in sicurezza.

Insieme a Eclipse - L'operatore Rainbow Six Echo si unisce oggi alla squadra REACT. Noto per la sua efficienza nel raccogliere informazioni, Echo sarà un'aggiunta preziosa al roster di Rainbow Six Extraction sia in Eclipse che nel gioco principale. Il drone Yokai di Echo trasmette un video e può sparare raffiche di ultrasuoni che disorientano tutti i bersagli colpiti.

Un nuovo pezzo di tecnologia REACT, la Granata Aura, è disponibile per i giocatori. La Granata Aura può essere sbloccata completando la missione "Uccidi furtivamente 50 Arcai" e può essere completata in qualsiasi modalità di gioco. Questo nuovo pezzo di tecnologia REACT può attirare gli Arcai ed essere fatto esplodere a distanza per annientare o stordire i nemici. Può anche autodetonarsi dopo un determinato periodo di tempo.

Nel complesso, i giocatori potranno scoprire contenuti più interessanti man mano che si addentreranno nell'evento Eclipse.

La nuova tecnologia REACT delle granate Aura

Il nuovo Operatore Echo

Nuovi oggetti cosmetici

Il nuovo nemico Neoplasm

Ciondoli a tema che i giocatori potranno conservare

XP extra per la progressione

Eclipse è l'ultimo contenuto aggiunto a Rainbow Six Extraction e i giocatori possono aspettarsi altri contenuti in futuro. I giocatori possono partecipare ora con la loro squadra tramite Game Pass su Xbox Series X | S, Xbox One e Windows PC, oltre che su PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+, Ubisoft Store ed Epic Games Store.

Per ulteriori informazioni su Rainbow Six Extraction, visitare il sito https://www.ubisoft.com/it-it/game/rainbow-six/extraction.





YouTube :

https://youtu.be/OKYps5qMsf4

