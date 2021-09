Covid, Biden a non vaccinati : fate cosa giusta

Il presidente Usa, Biden, si è rivolto ai non vaccinati: "Cosa aspettate?Cosa dovete ancora vedere? Abbiamo reso i vaccini gratuiti, sicuri e utili" Poi: "Più di 200 milioni di americani hanno avuto almeno una dose. Siamo stati pazienti, ma la nostra pazienza si sta esaurendo. Il vostro rifiuto colpisce tutti noi". "Ascoltate i non vaccinati mentre muoiono in ospedale :'Se solo mi fossi vaccinato'", ha detto; 80 mln di non vaccinati, cioè il 25%,mettono a rischio tutti noi", ha detto preannunciando ulteriori passi nella lotta alla pandemia.

Altre News per: covidbidenvaccinatifatecosagiusta