eFootball PES 2021 Mobile supera i 450 milioni di download

Konami Digital Entertainment B.V. annuncia oggi che eFootball PES 2021 Mobile è stato ufficialmente scaricato, su piattaforme iOS e Android, più di 450 milioni di volte. Questo nuovo importante traguardo sarà festeggiato con una speciale campagna in-game che inizierà oggi in esclusiva sui dispositivi mobile. Inoltre, KONAMI svela il calendario per la serie Momento Glorioso che accompagnerà questo periodo di celebrazioni. Dal 9 settembre al 23 settembre gli utenti che accederanno al gioco riceveranno fino a 200 Coins. Tra il 13 e il 27 settembre i giocatori avranno inoltre la possibilità di raddoppiare le ricompense guadagnate durante gli eventi speciali Worldwide Clubs Challenge e Open Challenge. In aggiunta, KONAMI ha svelato i calciatori della serie Momento Glorioso che faranno parte delle celebrazioni e saranno disponibili dal 9 settembre al 27 settembre.