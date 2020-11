eFootball PES 2021 MOBILE 350 MILIONI DI DOWNLOAD

Il raggiungimento di questo importante traguardo verrà festeggiato con tre campagne in-game

Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato che eFootball PES 2021 Mobile ha superato i 350 milioni di download. KONAMI farà partire da oggi tre campagne in-game online per celebrare questo importante traguardo, raggiunto in occasione del venticinquesimo anniversario della saga.

I giocatori che effettueranno il log-in nel periodo compreso tra il 12 e il 19 novembre riceveranno tre Agenti Speciali per i Momenti Gloriosi della Juventus. La settimana successiva, nel periodo compreso tra il 19 e il 26 novembre, i giocatori che effettueranno il log-in riceveranno tre Agenti Speciali per i Momenti Gloriosi del Manchester United.

I giocatori potranno ottenere anche una serie di premi che verranno automaticamente sbloccati al raggiungimento di un determinato numero complessivo di gol che verranno segnati durante il periodo della campagna (dal 12 al 30 novembre) dai giocatori di tutto il mondo.

50 milioni di gol – Palla Nera x1

100 milioni di gol – Palla Nera x3

150 milioni di gol – Biglietto per rinnovo dei contratti x35

200 milioni di gol - Level trainer (Big) x35

250 milioni di gol – Monete myClub x350

350 milioni di gol - Leggende: Worldwide Clubs x1

Nella giornata di oggi KONAMI ha annunciato anche il lancio dei Player Pack per dispositivi mobile, una serie di pacchetti a pagamento dedicati a un giocatore superstar. Ogni pacchetto include il Momento Iconico del calciatore, monete myClub, un tema dedicato e degli Agenti Speciali. Sarà possibile acquistare un solo Player Pack per account, il costo è €17.99. I tre pacchetti disponibili sono i seguenti:

"The Kiss" Messi Pack

"High-Flying" C.Ronaldo Pack

"Step and Fire" Rashford Pack

KONAMI ha, infine, rivelato un nuovo programma fedeltà per la serie eFootball PES – che inizierà con PES 2021 – basato sugli eFootball Points*. Questo programma cross-platform, dedicato ai giocatori della serie PES, permetterà di accumulare punti da riscattare per ottenere bonus e vari contenuti in-game.

Gli eFootball Points possono essere guadagnati in diversi modi e sono validi su diverse piattaforme, questo significa che è, per esempio, possibile guadagnare dei punti giocando con PES Mobile e decidere di utilizzarli per sbloccare dei bonus per versione console del gioco! Gli eFootball Points verranno introdotti a partire dal 7 dicembre 2020, per maggiori informazioni si prega di visitare questo – https://www.konami.com/wepes/efootball_point/en/

eFootball PES 2021 Mobile è disponibile gratis per i dispositivi iOS (LINK) e Android (LINK)