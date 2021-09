NZXT annuncia il microfono USB Capsule

Monaco, Germania – NZXT, uno dei maggiori produttori di componenti hardware, software e servizi per la community del gaming su PC, ha annunciato oggi NZXT Capsule, un microfono USB di elevata qualità progettato per garantire a streamer e gamer una qualità audio senza compromessi e con la massima semplicità.

Il NZXT Capsule è un microfono cardioide capace di registrare audio di altissima qualità riducendo i rumori di fondo. Dal design pulito, questo microfono troverà facilmente posto sulla tua scrivania offrendo un’incredibile qualità sonora, grazie al suo diagramma polare, senza bisogno di alcuna configurazione o software. Grazie a NZXT Capsule, giocatori e streamer potranno far sentire la propria voce agli amici e ai fan in modo cristallino.

“Abbiamo voluto fortemente offrire ai giocatori e agli streamer ciò di cui avevano veramente bisogno.” ha dichiarato Johnny Hou, fondatore e amministratore delegato di NZXT. “Per questo motivo il NZXT Capsule non ha bisogno di diagrammi polari superflui o software per funzionare al meglio. E’ un microfono dallo stile elegante che funziona semplicemente collegandolo.”

Separando il microfono dalla propria base USB, sarà possibile collegarlo in assoluta semplicità a un braccio di supporto, venduto separatamente, progettato specificatamente per il NZXT Capsule.









Caratteristiche del NZXT Capsule

CREATO PER I GIOCATORI

Un diagramma cardioide unidirezionale garantisce un suono privo di qualsiasi rumore di fondo. Il Capsule è configurato per i dialoghi negli ambienti di gioco e per ottimizzare la chiarezza della voce durante le partite.

AUDIO DI ALTA QUALITÀ

Un’incredibile tecnologia di conversione da analogico a digitale renderà la tua voce la più chiara all’interno della lobby.

SEMPLICE E ROBUSTO

Nessuna vite o rondella a complicare il collegamento del NZXT Capsule al braccio di supporto. Il sistema antiurto interno impedirà al tuo microfono di sbattere contro la scrivania durante il gioco.

Prezzo di vendita suggerito dal produttore:

Microfono USB NZXT Capsule: €129.99

Braccio di supporto: €99.99

Altre News per: nzxtannunciamicrofonocapsule