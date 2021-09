F1 2021 CREA LA SERIE DI CONTENUTI “AFTER THE APEX”

Guarda il primo episodio di “After the Apex” qui



Oggi Codemasters ed Electronic Arts hanno presentato la prima delle quattro parti di una serie che vedrà protagonista il pilota di Formula 1 Daniel Ricciardo. Durante i prossimi mesi la serie “After the Apex”, creata come parte del lancio del videogame F1 2021, combinerà interviste di vita reale e animazione, dando ai giocatori uno sguardo esclusivo sulla vita e le passioni di Daniel fuori dal circuito.

“Lavorando con i nostri partner in EA SPORTS siamo entusiasti di esplorare nuove strade e di creare contenuti che danno ai nostri giocatori uno sguardo unico e fuori dalla pista dei loro eroi della F1”, ha dichiarato Paul Jeal, Senior Franchise Director di Codemasters. “Abbiamo diverse novità in programma per il resto della serie, e non vediamo l’ora di condividerle nei prossimi mesi”.









F1 2021, il gioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP vanta diverse nuove funzionalità, inclusa la nuova ed emozionante modalità storia “Braking Point”, una modalità carriera espansa che offre a due giocatori la possibilità di incontrarsi e gareggiare, e il Real-Season Start, il vero inizio di stagione con l’opzione di entrare nel campionato in qualsiasi momento abbia già avuto luogo, adottando le classifiche in tempo reale di piloti e costruttori.



