League of Legends - Vex l'Ombramante sta per arrivare

Svelata durante il recente evento Sentinelle della Luce, Vex l'Ombramante si prepara a fare il suo debutto in League of Legends in questo mese. Vex è il primo nuovo yordle di LoL dal 2016, ed è una maga da corsia centrale che odia il sole, la felicità e i campioni che scattano lungo la Landa degli evocatori.





Informazioni sulle abilità

Passiva - Tragedia e Tristezza

Tragedia - Vex viene periodicamente potenziata da Tragedia, che permette al suo successivo attacco base di interrompere gli scatti dei nemici e infondere loro Paura.

Tristezza - Quando un nemico vicino scatta o si teletrasporta, viene marchiato da Tristezza. Il successivo attacco base di Vex contro un nemico marchiato fa detonare il marchio, infliggendo danni bonus e rimborsando parte della ricarica di Tragedia.

Q - Saetta maestrale

Vex scaglia in avanti un'onda che infligge danni magici ai nemici che attraversa. Dopo un breve ritardo, l'onda accelera ma si riduce d'ampiezza. Saetta maestrale fa detonare i marchi Tristezza di tutti i nemici marchiati che colpisce.

W - Spazio personale

Vex guadagna uno scudo ed emette un'onda d'urto che infligge danni magici ai nemici circostanti. Spazio personale fa detonare i marchi Tristezza di tutti i nemici marchiati che colpisce.

E - Buio incombente

Ombra vola verso una posizione bersaglio, aumentando di dimensioni mentre si muove. All'arrivo, Ombra infligge danni magici ai nemici colpiti, rallentandoli e marchiandoli con Tristezza.

R - Sfogo ombroso

Ombra vola in avanti, infliggendo danni magici al primo campione nemico colpito e marchiandolo. Vex può poi rilanciare questa abilità per farsi trascinare da Ombra verso il bersaglio marchiato e infliggergli danni magici aggiuntivi.

Se il bersaglio marchiato muore poco dopo essere stato ferito da Sfogo ombroso, Vex può lanciare di nuovo questa abilità entro qualche secondo.

