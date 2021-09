Peppa Pig - nuovo trailer

Outright Games e Hasbro hanno rilasciato un nuovo gameplay trailer del loro prossimo titoloLa mia amica Peppa Pig. Trasportando i giocatori in un’avventura nel fantastico mondo di Peppa Pig, il trailer svela le famose località viste nella serie TV incluse la casa di Peppa, la casa dei nonni di Peppa, la foresta, le montagne innevate, il museo, la spiaggia e Patata City.

In questo titolo per giocatore singolo, puoi vestire i panni di un personaggio personalizzabile e lanciarti in un’avventura con Peppa Pig mentre ti diverti con tantissime attività, creando una storia unica ed esplorando il mondo di Peppa.







Dai uno sguardo a tutte le facce conosciute che il tuo personaggio incontrerà, dai nonni di Peppa, ai suoi compagni di classe, dal signor e la signora Coniglio al signor Toro, madame Gazzella e Mr Potato.

La mia amica Peppa Pig

sarà disponibile dal22 ottobre 2021 per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), PC Digital e Goole Stadia.

