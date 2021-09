ZEDD x VALORANT - Ecco la linea di Modelli SPECTRUM

Ispirandosi alle combinazioni tra suoni e colori, la serie di modelli SPECTRUM presenta un aspetto futuristico con elementi audiovisivi elettronici. SPECTRUM è la prima linea di modelli di VALORANT incentrata sui suoni, creata in collaborazione con Zedd, artista, produttore musicale, DJ, vincitore di un Grammy e giocatore di grado Immortale di VALORANT

Obiettivi tematici

Visualizzazione audio, Suono, Musica allegra, Fantascienza, Colore

Caratteristiche principali

Collaborazione con Zedd, Visualizzazione audio, Trasformazione, Effetti visivi

Armi:

Phantom SPECTRUM

Classic SPECTRUM

Bulldog SPECTRUM

Guardian SPECTRUM

FORMA D'ONDA (arma da mischia)

Fascia di prezzo:

XE (Edizione Esclusiva)

Informazioni bundle:

Prezzo: 10.700 VP

Include:

Accessorio arma SPECTRUM

Accessorio arma ZEDD

Carta SPECTRUM

Spray SPECTRUM





Livelli

Armi

Livello 1 - Modello personalizzato con mirino personalizzato che cambia colore quando il giocatore si muove

Livello 2 - Suono degli spari e vampata personalizzati; la vampata cambia colore quando il giocatore si muove

Livello 3 - Effetti visivi e sonori di equipaggiamento e ricarica personalizzati; gli effetti visivi e i colori cambiano quando il giocatore si muove; audio ispezione esclusivo per ogni arma che pulsa in sincronia con i suoni

Livello 4 - Stendardo uccisione ed effetto finale (i colori dell'effetto finale cambiano in base al punto della mappa e se la bomba è piazzata o meno)

Variante 1 - Nera

Variante 2 - Rossa

Variante 3 - Viola/Rosa

Livello 1 - Modello personalizzato con audio esclusivo

Livello 2 - Effetti visivi migliorati con animazioni personalizzate e audio migliorato; audio ispezione personalizzato che pulsa in sincronia con i suoni

Variante 1 - Nera

Variante 2 - Rossa

Variante 3 - Viola/Rosa

Di seguito alcune importanti dichiarazioni di Anton Zaslavski (Zedd) - artista, produttore musicale, DJ, vincitore di un Grammy e giocatore di grado Immortale di VALORANT.

"Non appena ho scoperto VALORANT, ho praticamente smesso di giocare a tutto il resto. In esso, ho trovato la combinazione perfetta di tutti i miei giochi preferiti.

Da ragazzo ero fissato con Counter-Strike, e negli ultimi anni ho giocato molto a Overwatch, ma c'era sempre un "qualcosa" che mi mancava negli attimi più adrenalinici. Quando ho sentito parlare di VALORANT, ho pensato che avrebbe potuto combinare la mia passione per le abilità con il gameplay impegnativo di Counter-Strike."

Cosa consigli ai nuovi giocatori di VALORANT?



ZEDD: Trovate la sensibilità migliore per VOI, e lavorate per sviluppare la memoria muscolare. Inoltre, la comunicazione e lo spirito di squadra sono forse gli elementi più importanti di VALORANT. Ogni volta che entro in una partita saluto tutti e chiedo quale agente vogliono usare. Partire con un atteggiamento positivo solleva il morale della squadra e fa giocare tutti meglio. Ricordate sempre che a tutti può capitare una giornata storta, e che se Jett non dà il massimo bisogna comunque restare ottimisti.

