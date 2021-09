Arcadegeddon: aggiornamento estivo da questa sera

Illfonic rilascia il primo aggiornamento stagionale previsto nella roadmap di Arcadegeddon









Arcadegeddon, il progetto di IllFonic e primo titolo pubblicato autonomamente, è arrivato in early access su PS5 e PC tramite l'Epic Game Store l'8 luglio 202. In contemporanea IllFonic ha schedulato una roadmap per offrire alla community del gioco una serie di rilasci fino al lancio completo, previsto per l'inizio del 2022. Sono infatti già state rese disponibili un paio di patch per risolvere bug e recepire i feedback della community: a partire dalle 21 di stasera sarà disponibile online l’aggiornamento estivo di Arcadegeddon.





Nel primo aggiornamento stagionale i giocatori troveranno esattamente ciò che è stato anticipato, e altro ancora: ci sono nuove tessere per ogni bioma (mappa) esistente, che andranno a creare ancora più opzioni per la generazione procedurale del gioco. Ci sono anche due nuove armi, The Scotsman e The Party Favor, e inoltre i giocatori ora possono personalizzare anche le combinazioni di tasti per mouse e tastiera. Quest’ultima possibilità è stata un elemento prioritario per il team di sviluppo e di cui la community ha parlato molto.

Una delle caratteristiche principali dell'aggiornamento estivo è la "evoluzione" della Battle Mode Machine nella Sala Giochi di Gilly. Cosa vuol dire questo? I giocatori possono ora partecipare a battaglie PVP con i loro amici e/o giocatori ovunque direttamente dalla lobby della sala giochi, e non più solo a metà partita. L'aggiornamento estivo include anche l'aggiunta a sorpresa di Royale, un nuovo boss della FTW Gang. Ciò significa più sfide, una nuova abilità di guanto di sfida e nuove personalizzazioni. Royale doveva far parte dell'aggiornamento autunnale, ma è stata completata in anticipo, quindi il team ha deciso di renderla disponibile da subito. Ma non preoccupatevi, al suo posto un altro boss verrà aggiunto all'aggiornamento autunnale.

Altre News per: arcadegeddonaggiornamentoestivoquestasera