La nuova Juventus 2021/2022, tutto dipenderà da Paulo Dybala

Senza Ronaldo, la Juventus si affida a Dybala e a Allegri per ripartire in campionato, è reduce da un solo punto in due partite contro Udinese e Empoli.

Dopo la partenza di, la Juventus cercherà di ripartire da Paulo Dybala. L'attaccante argentino sarà al centro del progetto colui che guiderà l'attacco assieme a Morata. Il rinnovo sembra ormai cosa fatta le parti sono vicinissime. Ecco come potrebbe giocare la nuova Juventus senza Ronaldo e con l'arrivo di Kean Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Locatelli, Bentancur, Chiesa, Dybala, Morata, Kean.

Per il centrocampo non è arrivato Pjanic che era stato l'obiettivo numero uno solo Locatelli sarà il rinforzo per Massimiliano Allegri che dovrà cercare di costruire una squadra con gli uomini a disposizione.

