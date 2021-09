Family Trailer disponibile per Nintendo Switch

Family Trainer è disponibile da oggi per Nintendo Switch. Il gioco permetterà di fare esercizio grazie a tanti mini-giochi e modalità, da soli, con un amico o addirittura in due, uno contro l’altro.





Come si vede nel trailer di lancio, Family Trainer offre diverse modalità, sia single che multiplayer. LamodalitàOutdoor Adventure, che comprende una serie di mini-giochi raggruppati per livello o che possono essere totalmente personalizzati, può essere giocata sia da soli che in multiplayer. Altre modalità per più giocatori fanno decidere se fronteggiarsi nelleFriend Battle o concentrarsi sui mini-giochi di collaborazione con Teamwork.





Per chi gioca da solo, le modalità includono Exercise Training, per allenarsi con una routine, e Free Play in cui i mini-giochi possono essere goduti da soli. Family Trainer è disponibile per Nintendo Switch. Il gioco richiede un set di Nintendo Joy Con e una Leg band per essere giocato.







