Crysis Remastered Trilogy in arrivo a ottobre

Bundle All-in-one dei titoli Crysis Rimasterizzati e release individuali di Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered



Crytek annuncia oggi che la Crysis Remastered Trilogy, un bundle all-in-one di grande valore composto dalle versioni rimasterizzate delle iconiche campagne single-player di Crysis, Crysis 2, e Crysis 3, sarà disponibile dal 15 ottobre. I fan del franchise potranno inoltre acquistare Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered separatamente, sempre a partire dal 15 ottobre.

La Crysis Remastered Trilogy uscirà anche in versione fisica per Xbox e PlayStation. La versione per Nintendo Switch avrà release separate per Crysis 1, 2 e 3 Remastered, con i giocatori che potranno mettere le mani su un'esclusiva bonus art card. Inoltre, venti art card verranno inserite casualmente negli ordini del Day One per ogni formato, e saranno numerate e autografate dai membri del team di sviluppo.

La trilogia Crysis Remastered è ottimizzata e migliorata per le console di nuova generazione, il che significa che i giochi Crysis sono più fluidi e più belli che mai. I giochi originali giravano a una risoluzione media di 720p e fino a 30 FPS. Su Xbox Series X e PlayStation 5 i Crysis remastered gireranno tra 1080p e 4K fino a 60 FPS, ottenuti con Dynamic Resolution per prestazioni eccellenti sugli hardware di oggi. Oltre ai sostanziali miglioramenti in termini di prestazioni, Crysis Remastered Trilogy presenta un'illuminazione migliorata e personaggi, armi e ambienti visivamente perfezionati, oltre a texture ad alta definizione per immagini cristalline.

In vista del lancio del 15 ottobre Crytek ha rilasciato un video di confronto che mostra la differenza tra i remaster su Xbox Series X rispetto ai giochi originali su Xbox 360, con una versione PlayStation 3 vs PlayStation 5 e una versione PC in arrivo.











Crysis Remastered Trilogy - Disponibilità

Crysis Remastered Trilogy sarà disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, e PC il 15 ottobre in versione digitale tramite Epic Games Store, PlayStation Store e Microsoft Store al prezzo di 49,99 €.





Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered - Disponibilità

Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered, con le campagne single-player dei giochi originali usciti rispettivamente nel 2011 e nel 2013, saranno lanciati su Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store e Nintendo Switch eShop il 15 ottobre al prezzo di 29,99 € ciascuno. Con le versioni retail per Nintendo Switch in arrivo in seguito.

Crysis Remastered – Disponibile Ora

Crysis Remastered, che presenta la campagna single-player del gioco originale del 2007, è stato lanciato lo scorso autunno ed è disponibile per l'acquisto digitale su Epic Games Store, PlayStation Store, Microsoft Store e Nintendo Switch eShop.

"Siamo lieti di portare ai fan del franchise Crysis la Crysis Remastered Trilogy, il nostro nuovo bundle all-in-one che accompagnerà l'uscita separata dei remaster di Crysis 2 e Crysis 3." ha dichiarato Steffen Halbig, Project Lead. "I giocatori possono rivivere l'avventura con una grafica mozzafiato, frame rate fluido e texture di alta qualità su qualsiasi piattaforma, con un gameplay fulmineo a 60 FPS disponibile su PC e console next-gen, insieme a una serie di altre ottimizzazioni grafiche. Incoraggiamo tutti i giocatori a dare un'occhiata al trailer di confronto per vedere le differenze in prima persona".

Per maggiori informazioni, visita www.crysis.com.

