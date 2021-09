GTA Online: Übermacht Cypher ora disponibile

In più, il nuovo contratto L’oro della Union Depository, ricompense doppie e altro









I segni su Mount Chiliad. Il rumore in quei tunnel. Sono questi i pensieri che ti tengono sveglio di notte. Ora, a turbare la tua mente c’è anche l’enigmatica Übermacht Cypher. Com'è possibile che un'auto sia così bella, così piacevole da guidare e così facile da manovrare? Scopri la risposta da Legendary Motorsport.





Accetta il nuovo contratto L’oro della Union Depository

Abbiamo un piano per colpire uno degli edifici meglio sorvegliati di Los Santos, la Union Depository. Prima di poter varcare la soglia ti servono un paio di cosette, vai alla lavagna degli incarichi nella tua autofficina per saperne di più.

Completando il contratto L’oro della Union Depository, o qualsiasi altro contratto avrai GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.





GTA$ e RP tripli su Pilotini

È ora di fare un passo indietro e guardare le cose in prospettiva con Pilotini, una modalità nostalgica che punisce chi rimane indietro con un destino esplosivo. È un classico caso di sopravvivenza del più forte, con qualche sorpresa per non farsi mancare nulla. Tutti i partecipanti di Pilotini ottengono GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.





GTA$ e RP doppi nelle missioni dei DJ

Nessuno ha mai detto che occuparsi dei DJ fosse facile. Tom Connors ha bisogno di aiuto per esaudire i desideri delle superstar del The Music Locker. Se ti manda un messaggio, aiutalo con le missioni dei DJ e ottieni GTA$ e RP doppi.





Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell'Autoraduno

I membri dell'Autoraduno di LS che arrivano in prima posizione in 5 gare clandestine diverse, riceveranno la nuova Übermacht Cypher come veicolo trofeo della settimana. Dalle un’occhiata: la trovi sopra al Vapid Slamtruck, al centro dell'autoraduno; poi iscriviti alla serie di gare clandestine parlando con l'organizzatore di gare. Tieni d'occhio i tuoi risultati dalla sezione Sfida del veicolo trofeo del menu Interazione.

Non importa come riuscirai a mettere le tue mani unte su quel volante: accedi in qualsiasi momento durante questa settimana per ottenere gratuitamente la livrea Demone della velocità negativa per la Übermacht Cypher





Prova auto nuove e in anteprima nell'area di prova

L'area di prova è il luogo perfetto per far scendere in pista una nuova messa a punto o provare la nuova Übermacht Cypher, l'inedita Karin Previon, o la Vapid Dominator GTT prima di decidere se comprarle. Puoi anche sfidare gli amici a una Corsa ai checkpoint amichevole o gareggiare contro il tempo in una Prova a tempo.





Veicolo da primo premio della settimana: Dundreary Landstalker XL

Passa dall'atrio del Casinò e Resort Diamond e gira la ruota fortunata per vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, snack e tanti altri premi misteriosi. Il primo premio della settimana? È la Dundreary Landstalker XL, un SUV che combina la praticità della vita urbana all'incoscienza della guida fuoristrada in mezzo al fango.





SCONTI

Sia che tu abbia una vera passione per modificare i veicoli degli altri o che voglia solo sfruttare la facciata per altre attività illecite, questa settimana tutte le autofficine sono scontate del 20%. Nel frattempo ci sono sconti anche su una serie di veicoli, ecco la lista completa.

Dinka Jester RR – 30% di sconto

Grotti Itali RSX – 40% di sconto

Benefactor Krieger – 40% di sconto

Progen Emerus – 40% di sconto

Nagasaki Dinghy armato – 40% di sconto

Mammoth Tula – 40% di sconto

Bonus e vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il proprio account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming avranno 100.000 GTA$ per aver giocato in qualunque momento questa settimana.



I membri di Prime Gaming possono usufruire di altri sconti esclusivi, tra cui il 35% di sconto su Obey Tailgater S e l'incredibile 80% di sconto sulla Vapid Flash GT.

