La nuova Juventus 2021-2022 come potrebbe giocare

Il mercato si è chiuso senza colpi in casa Juventus, dopo la cessione di Ronaldo non è stato trovato il sostituto. È arrivato solo Moise Kean, troppo poco per l' attacco. Tutto adesso sarà nei piedi di Paulo Dybala, l' attaccante argentino infatti sarà io punto fermo della squadra. Ecco la probabile formazione titolare della Juventus per questa stagione

Sczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro,Locatelli,Bentancur, Chiesa, Dybala, Kean, Morata.

Questa invece la seconda formazione in alternativa a quella titolare

Perin, Danilo, Rugani, Chiellini, De Sciglio, Arthur, Ramsey, Rabiot, Mckennie, Kulusevski, Bernardeschi.

