Dragon Ball Z: Kakarot - Gotenks & Vegito Gameplay

DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SETporta su Nintendo Switch nuove feature e nuovi contenuti, incluse due storie basate su Gotenks e Vegito. Entrambi i personaggi – che erano giocabili solo durante alcuni specifici eventi nel gioco principale – saranno sempre utilizzabili dopo aver finito le sotto-missioni.







DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET sarà disponibile dal 24 settembre per NINTENDO Switch. I pre-order del gioco includono anche la sotto-missione aggiuntiva “Una sfida con gli amici”, un oggetto per cucinare che migliora le statistiche dei giocatori, 10 Medaglie D e l’accesso anticipato all’allenamento con Bonyu, un nuovo personaggio disegnato da Akira Toriyama.Le sotto-missioni dei due personaggi saranno disponibili in futuro anche sulle altre piattaforme.





