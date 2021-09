VALORANT - Tutto quello che c'è da sapere sull'Episodio 3 Atto 2

Il nuovo atto di VALORANT, l'Atto 2 dell'Episodio 3, è ormai imminente. dall'8 settembre in arrivo tante novità, dal nuovo scintillante Pass Battaglia fino alla nuova attesissima Mappa, Fracture.

di seguito tutti i dettagli sui vari contenuti in arrivo:











Fracture

Fracture è la settima mappa di VALORANT. A grandi linee, ha una struttura ad H con una divisione al centro che separa due lati molto diversi. Delle lunghe teleferiche collegano i percorsi sottostanti. Come per le mappe precedenti, cercate i collegamenti all'universo narrativo di VALORANT; per la prima volta, sono stati inseriti degli elementi narrativi interattivi.













Caratteristiche principali

Struttura ad H, la base dei difensori è al centro della mappa

Le teleferiche scorrono al di sotto della mappa collegando la parte frontale e posteriore

La prima mappa con elementi interattivi

Per la prima volta viene mostrata la Kingdom della Terra gemella; la mappa si espande nello specchioverso

SCHEDA INFORMATIVA - PASS BATTAGLIA EPISODIO 3: ATTO II





PREZZO



1000 VP





ARTICOLI PRINCIPALI



Gratis

Modello arma Ghost Artigianato con varianti

Accessorio arma Tempo scaduto

Accessorio arma Artigianato

Spray Bel tentativo!

Carta Versus // Phoenix e Phoenix

A pagamento

Fioretto Artigianato (arma da mischia) con varianti

Phantom Artigianato

Operator Nitro

Vandal Nitro

Sheriff Smalto

Accessorio arma Seguimi

Spray Errore di elaborazione

Carta Inarrestabile // Reyna

