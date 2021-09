Red Dead Online: RDO$ doppi in Proprietà illegittima

Questa settimana, compi misfatti per ottenere bonus e ricompense in Red Dead Online









Astenersi onesti cittadini! Questa settimana i criminali più spietati che passeranno a trovare Sean Maguire, Anthony Foreman, Joe o James Langton e completeranno una selezione di Crimini, come Rapina alla diligenza, Una miccia accesa, Proprietà illegittima e Giorno di paga, riceveranno RDO$ doppi come ricompensa per i loro misfatti.

Completando i Crimini appena elencati, riceverai anche un’offerta del 50% su alcuni stivali, mentre i Crimini e i Lavori ti faranno guadagnare il doppio dei PE per le Carte abilità fino al 6 settembre. Per promuovere le attività delle bande, le spese di creazione delle Posse permanenti sono sospese per i prossimi sette giorni.

MUNIZIONI GRATUITE

Tutti i giocatori di Red Dead Online riceveranno 100 munizioni Express per armi a ripetizione, fucili a canna rigata e revolver. Questa settimana, i giocatori più esperti, di rango 100 o superiore, avranno una mappa del tesoro gratis per poter setacciare il mondo di gioco a caccia di ricchezze.

Tutte le ricompense verranno consegnate entro 72 ore dall’accesso.







CLUB DEL GRILLETTO FACILE 2: ULTIMA POSSIBILITÀ

Questa settimana, raggiungi l’ultimo dei 25 ranghi del Club del grilletto facile 2 per sbloccare l’Abito Rowberrow. Hai solo questa settimana per riuscirci: il prossimo capitolo del Club del grilletto facile arriverà il 7 settembre.

SCONTI

Dopo una bella ripulita per eliminare lo sporco e il sangue, fai un giro per i negozi e investi i tuoi sudati risparmi nelle imprese locali, dalle stalle ai barbieri. Qui sotto puoi trovare la lista completa delle offerte e degli sconti disponibili.

30% Cavalli da soma

50% Selle

40% Tende

30% Bandoliere singole

50% Barbe e accessori da barbiere

30% Guanti, chaps e mini chaps

Vantaggi Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che collegheranno i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games prima del 28 settembre riceveranno una ricompensa per le Note: Studi sul vitalismo e un’offerta del 50% su un articolo per il Ruolo per Naturalisti Affermati o Provetti.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

