Simona Ventura piange per l' amica Sabrina Boldrocchi

Simona Ventura si è goduta il relax estivo, concedendosi una splendida estate, e ora sta lavorando a nuovi progetti: a rovinare un periodo di serenità è la triste perdita di una sua grande amica, Sabrina Boldrocchi, imprenditrice milanese e signora della moda, scomparsa . a 51 anni dopo una lunga malattia. La Ventura affida ai social il suo ricordo personale e condivide con i fan alcuni scatti con l'amica. Nelle storie condivise sul suo profilo Instagram, Simona Ventura ha ricordato l'amica scomparsa prematuramente a causa di una malattia che l'ha fatta soffrire a lungo.

Simona ha lasciato un dolce ricordo rivolto all'amica, esprimendo il suo dolore per la perdita e ricordando la bella amicizia che li univa. Condividendo alcune foto sulle sue storie Instagram in compagnia di Sabrina Boldrocchi, Ventura ha scritto: “Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie per avermi prestato attenzione, per essermi stato vicino e incoraggiarmi con la tua voglia di vivere... Vorrei aver festeggiato oggi il tuo compleanno e non aver ricevuto questa terribile notizia. Ma continuo a sorridere pensando a te, come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi”.

Per ricordare l'imprenditrice milanese, signora della moda ed erede di una delle famiglie più importanti della città, Simona Ventura ha pubblicato un'altra foto, che la immortala con l'amica e il marito, Giovanni Terzi, a cena con altri amici. “Ho cercato questa foto perché più di ogni altra mi ricorda un momento felice, pieno di risate, sarcasmo e ironia. È così che ti ricorderò sempre, di certo non quando ho realizzato la tua delusione o il tuo dolore. Sei stato un guerriero. Per sempre"...

