Farming Simulator 22 primo trailer di gameplay alla gamescom 2021

GIANTS Software rilascia il primo trailer di gameplay e rivela la nuova mappa mediterranea e il season pass

Più agricoltura nel mondo dei videogiochi: GIANTS Software porta Farming Simulator 22 a gamescom 2021 per rivelare nuove funzionalità e nuovi contenuti di gioco. Una diretta, dedicata al nuovo capitolo di questa celebre simulazione agricola, verrà trasmessa su Twitch venerdì 27 agosto.

Il primo gameplay trailer rivela la mappa europea

Farming Simulator 22 si arricchirà di nuovo scenario mediterraneo europeo, ideale per le nuove colture di uva, olive e sorgo, la mappa francese Haut-Beyleron sarà perfetta per creare un idilliaco paesaggio di vigneti. GIANTS Software rivela l'ultima delle tre mappe, incluse nel gioco mostrandola in anteprima alla gamescom. Questo è il primo trailer di Farming Simulator 22 realizzato con filmati di gioco reali e rivela molti nuovi veicoli e strumenti.

Annunciato il Season Pass

Farming Simulator 22 offrirà tantissimi contenuti, tra cui oltre 400 macchine e veicoli, tre mappe e nuove funzionalità di gioco come i cicli stagionali e le catene di produzione, il gioco si espanderà ulteriormente nel tempo. Il Season Pass Anno 1 di Farming Simulator 22 includerà tre pacchetti di contenuti e un'espansione che verrà rilasciata sotto forma di DLC entro dodici mesi dall'uscita, il gioco riceverà anche aggiornamenti gratuiti dei contenuti.

Segui la nostra diretta di venerdì per saperne di più!

"Parteciperemo a gamescom con Farming Simulator 22", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software. "Il gioco è nella fasi finali dello sviluppo, siamo orgogliosi di rivelare ulteriori informazioni e contenuti alla più grande fiera di videogiochi del mondo e di mostrare ai nostri fan il primo trailer di gameplay."

La diretta streaming di gamescom inizierà venerdì 27 agosto alle ore 21:00 (orario italiano) sulCanale Twitch Ufficiale di GIANTS Software

Farming Simulator 22 sarà disponibile dal 22 novembre per PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia. Per ulteriori informazioni si prega di visitare ildi Farming Simulator.

