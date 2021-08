Moda donna 2021/2022, le novità autunno inverno per lei

Nelle collezioni moda donna dell'autunno inverno 2021/2022 è evidente la presenza di colori molto accessi con ispirazioni dalle sfumature pop. Infatti in monocromo diventa il Re della passerella, questo forse dovuto alla sua praticità: non dover stare ore davanti all'armadio cercando di creare l'abbinamento perfetto.

I colori delle passerelle

I colori più amati e presenti sulle passerelle sono stati il verde, il lilla e anche il caramello. Per gli accessori, i vari stilisti, hanno cercato di utilizzare un approccio più semplice, prendendoli in prestito sia dal mondo dello sport che dal mondo militare. In contrasto però, sono state mostrate anche collezioni più eleganti e seducenti, che impongono capi raffinati per tutto il giorno, smorzati dagli accessori giusti come lo stivale ad anfibio. Boutique come Jole hanno già tra le loro proposte i capi che vestiranno la donna per i mesi freddi in arrivo, per chi desidera anticiparsi con lo shopping e non trovarsi impreparato.

Il verde: protagonista del 2021/2022

Il colore verde si è mostrato sulle passerelle in tutto il suo splendore e in tutte le sue tonalità come il verde bandiera, smeraldo e anche verde prato.

Questo colore è stato scelto perché simboleggia l'approccio della moda ad un mondo più sostenibile, come mood per il futuro. Fatto interessante è stato l'utilizzo di questo colore nelle tonalità più accese e non tenui, in modo da farsi notare ed imporsi con audacia e prepotenza.

Il verde è un colore che da sempre è stato demonizzato perché adatto solo a persone che sono davvero sicure di se stesse. Gli stilisti delle passerelle hanno deciso di rompere questi schemi e invitano tutto il pubblico ad osare nella moda autunnale ed invernale di quest'anno, puntando su look molto accesi e vivaci.

Nelle passerelle molto presente è stato il total look: vestiti do verde da capo a piedi puntando così sul minimalismo.

Il verde è stato utilizzato anche per valorizzare uno tra i colori più utilizzati in assoluto, la comfort zone della maggior parte delle persone: il nero.

Questo stile richiama l'estetica delle ambientazioni di Matrix trovano il verde intersecarsi con il nero sia come accessorio per smorzare un look troppo rigido, sia come complemento grazie ad un pantalone o ad un blazer.

Uno degli abbinamenti più eccentrici e azzardati delle passerelle, si è rivelato quello con il lilla. Grazie a questo colore, le tonalità più accese del verde assumono una nota più aggraziata e gentile.

Molto di moda anche l'aggiunta del beige, un must perenne delle passerelle.

Il color cacao

A conferma della voglia di avvicinarsi sempre di più alla natura, il color cacao è stato scelto anch'esso per calcare le passerelle di quest'anno.

Questa tonalità è molto associata sia alla terra che alla protezione, ad un ambiente familiare e che faccia sentire a casa propria.

Indossare questo colore denota segno di equilibrio e, forse, è stato proprio il motivo per cui gli stilisti hanno deciso di inserirlo all'interno delle loro collezioni, facendo risuonare una voglia di normalità in un periodo così incerto.

Il colore zafferano

Questo colore così acceso e vivace è stato scelto per essere uno dei colori dell'anno, che sarà in grado di regalare, a chi lo indossa, una dose di ottimismo e tanta energia.

La particolare tonalità del giallo riesce a dare un tocco frizzante e speciale anche a tessuti più classici come ad esempio la lana o la seta, e che, come mostrato da alcuni stilisti, possono essere tranquillamente abbinati tra loro.

Il colore rosso

Il rosso è stato scelto perché da sempre costituisce audacia, forza e potere. Nell'antica Cina era il colore sacro di una delle più potenti dinastie; nel Medioevo veniva utilizzato dagli uomini più potenti e come simbolo della guerra; nel periodo barocco invece, il rosso scarlatto era simbolo del peccato e della lussuria. Sulle passerelle della stagione autunno inverno 2021/2022 viene indossato come specchio della personalità della persona che non teme gli altri, che si mostra competitiva nella vita, decisa per la propria strada, una donna estroversa e soprattutto che vuole affermare la sua indipendenza.

