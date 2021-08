Il Giappone sospende lotti contaminati di vaccini Moderna

ha sospeso 1,63 mln di dosi diper contaminazione trovata in fiale inutilizzate. Ilha affermato che la contaminazione è stata segnalata in più siti di vaccinazione. Alcune dosi possono essere state somministrate ma non sono stati segnalati effetti avversi sulla salute. Le dosi sono state prodotte in Spagna. Il distributore giappoese Takeda Pharmaceutical ha sospeso in via precauzionale le dosi prodotte nella stessa linea di produzione e chiesto a Moderna di indagare sul problema.

Intanto l'Australia ha registrato oltre mille casi di contagio da Covid a Sydney per la prima volta dalla diffusione della variante delta nell'area. Nelle ultime 24 ore sono stati regi- strati 1.039 contagi nel Nuovo Galles del Sud, stato della città australiana con 8 milioni di abitanti, un record. Nonostante l'aumento dei casi e la pressione sugli ospedali le autorità locali hanno deciso di alleggerire le misure di contenimento da metà settembre per i vaccinati.

