Sui vaccini bisogna allungare il passo : In Usa vaccini tra 12 e 15 anni

"L'imperativo categorico è accelerare. L'obiettivo è superare le 500mila dosi al giorno entro giugno", ha detto alla stampa il commissario all'emergenza, Figliuolo. "Dobbiamo coinvolgere maggiormente i medici di base e le farmacie. Attualmente, il ricorso a medici di libera scelta non è omogeneo nelle varie regioni, ma è essenziale l'aderenza uniforme". Se ogni medico inoculasse 10al giorno, otterremmo 430.000 dosi in più, si aggiungerebbero 100mila farmacie.

Intanto la Food and Drug Adminsitration, l'autorità sanitaria statunitense, (FDA), ha dato il via libera all'uso del vaccino Pfizer e BioNtech sui bambini tra i 12 ei 15 anni. Con questa decisione sarà possibile avviare la vaccinazione nelle scuole medie con l'obiettivo di completarla prima dell'autunno. L'autorità ha inoltre fissato un incontro per il prossimo mese per discutere l'eventuale autorizzazione alla somministrazione di vaccini ai bambini sotto i 12 anni di età.

