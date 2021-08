Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: oltre 10.000 carte sbloccabili

Konami Digital Entertainment B.V. presenta un nuovo teaser trailer per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, atteso titolo free-to-play che permetterà a giocatori vecchi e nuovi di godere dell’esperienza completa del popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) in formato digitale.

Come svelato nel trailer, i duellanti potranno sbloccare più di 10.000 carte* in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. I giocatori potranno accedere a una vasta libreria – i Mostri più amati, potenti Evocazioni, Trappole e molto altro – che abbraccia due decenni di storia del Duello.

Non mancheranno carte iconiche come Mago Nero, Drago Bianco Occhi Blu e l’innarestabile Exodia il Proibito, tutte mostrate nel nuovo teaser trailer.

Completamente incentrato sul mondo di Yu-Gi-Oh! TCG, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si annuncia come l’esperienza digitale definitiva per gli amanti del gioco di carte. Come annunciato lo scorso mese durante lo speciale Yu-Gi-Oh! Digital Next livestream, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si baserà sulle Master Rule di Yu-Gi-Oh! OCG/TCG e offrirà un eccitante nuovo modo di giocare e vivere gli spettacolari duelli che da sempre caratterizzano Yu-Gi-Oh!OCG/TCG.





Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile in tutto il mondo per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS e Android – e, per la prima volta in assoluto per un titolo di Yu-Gi-Oh!, vanterà una stupefacente grafica 4K sui dispositivi compatibili.

Per maggiori informazioni su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL visitate il nuovo sito ufficiale del gioco: www.konami.com/yugioh/ masterduel





Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è disponibile in tutto il mondo, distribuito in più di 80 Paesi e tradotto in 9 lingue, per la gioia di fan di tutte le età.

Per le ultime notizie sui prodotti e gli eventi di Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI e per tutti i titoli digitali di Yu-Gi-Oh! visitate:

Altre News per: masterdueloltrecartesbloccabili