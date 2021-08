D-Link: la nuova videocamera 2K QHD AI e visione a 360°

D-Link ha annunciato l'ultima aggiunta al suo portfolio di videocamere smart mydlink con l’arrivo della 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi (DCS-8635LH). Dotata di intelligenza artificiale (AI), la nuovissima videocamera di sorveglianza cattura immagini live con un’incredibile risoluzione e copertura a 360 gradi, che possono essere gestite centralmente con l'app mydlink da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Con il rilevamento basato sull’intelligenza artificiale, la videocamera 2K QHD Pan & Zoom Outdoor Wi-Fi può identificare in modo intelligente le forme e riconoscere una persona o un veicolo, così come il suono di rottura del vetro. Il rilevamento attiva automaticamente la registrazione video su una scheda microSD o sul cloud. Un microfono e uno speaker integrati permettono una comunicazione bidirezionale e una sirena da 90dB per allontanare gli intrusi.

Ideale per proteggere casa e piccoli uffici, sia all'interno che all'esterno, il nuovo prodotto offre uno streaming video dettagliato 2K QHD 1440p e una visione notturna integrata, che permette una visibilità fino a 7m. Inoltre, la funzione per una panoramica motorizzata controllata a distanza garantisce una copertura a 360 gradi, assicurando all’utente di non perdersi nulla.

