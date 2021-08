Destiny 2: in arrivo l'espansione La Regina dei Sussurri

La compagnia annuncia i dettagli della prossima espansione dando il via alle prenotazioni, svela i contenuti previsti a fine anno per il 30° compleanno e lancia la Stagione dei Perduti.







Oggi, durante uno speciale evento di presentazione, Bungie ha annunciato il nuovo capitolo della storia di Destiny 2 con il lancio della prossima espansione, Destiny 2: La Regina dei Sussurri, previsto per il 22 febbraio 2022. Bungie ha inoltre anticipato alcuni dettagli sui festeggiamenti per il 30° compleanno dello studio che avranno luogo su Destiny 2 il prossimo dicembre. Infine, ha offerto uno sguardo sulla nuova stagione di Destiny 2 che ha inizio oggi: la Stagione dei Perduti.



Ne La Regina dei Sussurri i guardiani affronteranno nemici diversi da quelli incontrati finora e scopriranno la verità riguardo a Savathûn, la Megera Regina. Esploreranno una nuova destinazione, il tronomondo di Savathûn, e si troveranno alle prese con la Covata Lucente, l'esercito dell'alveare dotato di Luce, quella stessa Luce che anima i guardiani. Per superare tali minacce, ai giocatori verrà per la prima volta offerta l'opportunità di forgiare i propri strumenti di distruzione grazie alla nuova funzionalità di produzione di armi.

La Regina dei Sussurri è il nuovo capitolo della saga di Luce e Oscurità di Destiny 2, a cui seguirà nel 2023 l'espansione L'Eclissi. Durante la presentazione, Bungie ha inoltre rivelato il titolo dell'ultimo capitolo di questa stessa saga: La Forma Ultima.



In più, dato che i 30 anni di Bungie si avvicinano, oggi è stata data un'anticipazione sulle celebrazioni per il trentesimo compleanno di Bungie che ha incluso uno sguardo ai contenuti in arrivo su Destiny 2 a dicembre. Oltre ai contenuti gratuiti offerti a tutti i giocatori e ispirati ai vecchi giochi di Bungie, la compagnia ha presentato il Pacchetto 30 anni di Bungie di Destiny 2. Esso proporrà una nuova segreta incentrata sul tesoro e ispirata alle cave di bottino di Destiny 1, insieme a nuove armi e armature che prendono spunto dai celebri giochi di Bungie e altro ancora.



Infine, la presentazione di oggi ha esaminato in dettaglio la Stagione dei Perduti. La stagione, che ha inizio oggi, funge da prologo agli eventi de La Regina dei Sussurri e propone nuove attività, una nuova impresa esotica e tanto altro. Con la Stagione dei Perduti arriva su Destiny 2 anche la nuova funzionalità del cross-play, la quale consentirà ai guardiani di tutte le piattaforme di unirsi per affrontare insieme le nuove sfide.

È possibile prenotare sia l'espansione La Regina dei Sussurri sia il Pacchetto 30 anni di Bungie per Destiny 2 già da oggi. Oggi ha inoltre inizio La Stagione dei Perduti di Destiny 2.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Per anni tutto è andato secondo i piani di Savathûn: la Megera Regina ha assunto l'identità dei più fedeli alleati e costruito una rete di menzogne grande quanto l'intera galassia. Con l'arrivo di Destiny 2: La Regina dei Sussurri, i guardiani scopriranno i veri motivi del suo piano infernale, trovandosi di fronte a una minaccia completamente diversa da quelle incontrate finora: nemici animati da quella stessa Luce tanto cara ai guardiani.



Armi e produzione. Grazie alla nuova funzionalità di produzione di armi, i giocatori di Destiny potranno per la prima volta forgiare le proprie armi, con combinazioni uniche di modifiche, shader e statistiche avanzate. I guardiani brandiranno inoltre un nuovo strumento, il falcione, la prima arma da mischia di Destiny con visuale in prima persona e proiettili a media gittata, capace di scagliare potenti attacchi corpo a corpo e riparare il giocatore.



Il tronomondo. Il contorto tronomondo di Savathûn, luogo di corruzione e di splendore, rivela un fragile equilibrio di potere. I guardiani esploreranno questa nuova destinazione, scoprendo misteri legati sia alla Luce sia all'Oscurità.



La Covata Lucente. Mira ai nemici infusi di Luce, la stessa che conferisce i poteri ai guardiani. Si tratta di nemici con abilità minacciose e familiari allo stesso tempo.



Nuove attività. La Regina dei Sussurri porta nuove sfide, tra cui un'attività con matchmaking a sei giocatori, una nuova serie di incursioni nel cuore di una nave piramidale sommersa e altro ancora.

I giocatori possono prenotare Destiny 2: La Regina dei Sussurri? ora per sbloccare immediatamente uno speciale involucro di Spettro esotico, un emblema leggendario e oggetti bonus. I possessori dell'Edizione Digitale Deluxe ricevono subito anche il nuovo emote esotico L'enigma. È possibile prenotare Destiny 2: La Regina dei Sussurri già da ora su Steam, Stadia, Xbox Series X|S e Xbox One (tramite il Microsoft Store) e su PlayStation Store.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri Edizione Deluxe

Destiny 2: La Regina dei Sussurri Edizione Deluxe, ora disponibile alla prenotazione, include:

- espansione Destiny 2: La Regina dei Sussurri + tutti i Pass stagionali dell'anno 5 (4 stagioni in tutto);

- accesso a due segrete dell'anno 5;

- involucro di Spettro esotico Tronomondo ed emblema leggendario;

- emote esotico L'enigma;

- mitraglietta esotica con catalizzatore esotico e decoro;

- astore esotico Tronomondo.



Pacchetto La Regina dei Sussurri Edizione Deluxe + 30 anni

Bungie ha anche annunciato i contenuti del Pacchetto Destiny 2: La Regina dei Sussurri + 30 anni, ora disponibile alla prenotazione:



- espansione Destiny 2: La Regina dei Sussurri + tutti i Pass stagionali dell'anno 5 (4 stagioni in tutto);

- accesso a due segrete dell'anno 5;

- involucro di Spettro esotico Tronomondo ed emblema leggendario;

- emote esotico L'enigma;

- mitraglietta esotica con catalizzatore esotico e decoro;

- astore esotico Tronomondo;

- Pacchetto 30 anni di Bungie:

- nuova segreta;

- lanciarazzi esotico Gjallarhorn con catalizzatore esotico e decoro;

- nuove armi ispirate ai vecchi mondi di Bungie;

- set di armatura Aculeo;

- set di decori streetwear di Bungie;

- set di decori a tema Marathon;

- esclusivo decoro per testa;

- astori esotici;

- nave esotica;

- emblemi, shader, emote e tanto altro.



Per i guardiani che vogliono vivere appieno l'esperienza di Destiny 2: La Regina dei Sussurri. Questa edizione include un codice digitale per La Regina dei Sussurri Edizione Deluxe e un codice per il Pacchetto 30 anni di Bungie.



L'edizione comprende inoltre i seguenti oggetti: un kit per indagini psichiche degli Occulti; una riproduzione dello Spettro dell'alveare; un cartellino identificativo degli Occulti, un libretto di leggende e altri misteri dal tronomondo di Savathûn.







Il lancio di Destiny 2: La Regina dei Sussurri in gioco è previsto per il 22 febbraio 2022. Per ulteriori informazioni visitare:?https://www.bungie. net/WitchQueen .



Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie

Trent'anni dedicati alla creazione di mondi che ispirano amicizie. A dicembre Bungie festeggerà su Destiny 2 tre decadi di fantastici giochi. Oltre alle nuove attività, disponibili gratuitamente per tutti i giocatori di Destiny 2, ci saranno dei contenuti riservati ai possessori del Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie. Tra questi, una nuova segreta, nuove armi, armature, decori e altro.



Nuova attività con matchmaking. I festeggiamenti hanno inizio con un'attività con matchmaking a sei giocatori gratuita, nuovi segreti da scoprire e una serie di ricompense per ricordare la leggendaria storia di Bungie.



Una nuova segreta. Questa nuova segreta, ispirata alle vecchie e celebri cave di bottino del Cosmodromo, permetterà ai guardiani di esplorare l'ignoto, di ottenere il nuovo set di armatura Aculeo e di andare a caccia di reliquie perdute.



Il ritorno di Gjallarhorn. La tanto amata arma arriva su Destiny 2! Sblocca il famosissimo lanciarazzi esotico, poi potenzia il suo catalizzatore per attaccare con la massima potenza di fuoco.



Equipaggiamento emblematico. Celebra le avventure del passato con l'equipaggiamento per quelle future. Armi, armature, decori, emote, astori, involucri di Spettro e tanto altro. Una collezione che rappresenta i 30 anni di Bungie, una fantastica community e una formidabile festa di compleanno per Destiny.



Il Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie è ora disponibile alla prenotazione come parte del Pacchetto La Regina dei Sussurri + 30 anni di Bungie.



Destiny 2: Stagione dei Perduti

Dopo una lunga assenza, Mara Sov, Regina degli Insonni, torna nella Città Sognante. È un fatto inaspettato, ma le sue intenzioni sono chiare: mettersi in contatto con Savathûn, la Megera Regina. È così che inizia il nuovo capitolo della continua storia di Destiny 2. Le forze convergono, creando alleanze poco probabili e i misteri si infittiscono.

La Stagione dei Perduti comincia oggi e offre ai giocatori nuove avventure, nuove attività e altro ancora.



Allineamento astrale e Reame Infranto. Riattiva la tecnologia insonne sopita e trionfa su coloro che temono la Luce nell'attività con matchmaking a sei giocatori, "Allineamento astrale". Allinea la rete di linee astrali ed esplora il Reame Infranto per localizzare le tecnidi perdute di Mara Sov. Salvale e usa i loro poteri per guardare questo misterioso paesaggio con nuovi occhi e raggiungere l'irraggiungibile.



Nuova impresa esotica. Un'arma con un immenso potere che Mara Sov ha messo al sicuro da suo fratello Uldren. Chiunque brandirà Scettro di Ager avrà accesso ad aree del Reame Infranto finora insondabili. Supera i sistemi di sicurezza degli insonni e recupera l'arma esotica prima che finisca nelle mani sbagliate.



Arriva il cross-play. Unisciti ai guardiani di tutto il sistema solare o affrontali indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.



