Server dedicato: cos’è e in quali casi è consigliato

Il server dedicato è una soluzione molto interessante di cui si sente parlare sempre più spesso nel mondo del web, un’opportunità vivamente consigliata a quei clienti che pretendono performance di livello più che alto, ma di cosa si tratta esattamente? Cerchiamo di fare il punto.

Le alternative tradizionali: hosting e server di proprietà

Bisogna anzitutto sottolineare che, come noto, affinché un sito Internet possa essere online è necessario che venga collocato in uno spazio server.

Nella grande maggioranza dei casi, chi vuol realizzare un sito web si procura uno spazio hosting, ovvero un servizio in cui il sito viene ospitato nelle apposite infrastrutture di società specializzate; tale soluzione garantisce praticità tecnica, in quanto esonera da ogni incombenza, e anche economicità, avendo dei costi del tutto accessibili.

Nel caso in cui si necessiti di performance di altissimo livello, si pensi ad esempio a grosse aziende che operano tramite vendite online, pubbliche amministrazioni e quant’altro, i siti Internet (ma anche altre risorse utili alla causa) possono essere collocati in un’infrastruttura di proprietà.

Questa soluzione, sicuramente molto più onerosa, comporta anche delle responsabilità di natura tecnica, dal momento che la manutenzione dell’infrastruttura, come anche eventuali riparazioni, sono ovviamente un onere del relativo proprietario.

Ebbene, il server dedicato può essere definito come una soluzione che riesce a far convivere la comodità e l’economicità dei servizi hosting con le eccelse performance dei server “di proprietà”, scopriamo subito di cosa si tratta.

Che cos’è il server dedicato e quali vantaggi assicura

Usufruendo di un servizio dedicato, le risorse necessarie per allocare il proprio sito web e tutti gli altri servizi di cui si necessita sono comunque ospitate da un provider, quindi da una società specializzata, ma in questo caso le infrastrutture sono impiegate in maniera esclusiva.

Mentre nell’hosting tradizionale, dunque, le infrastrutture del provider servono contemporaneamente diversi clienti, ovvero sono condivise, nel server dedicato l’infrastruttura è impiegata per un unico e solo cliente e questo, come si può ben intuire, rende le performance ai massimi livelli.

In questo caso, dunque, è il provider a garantire piena continuità del servizio, esonerando il cliente da qualsiasi incombenza tecnica, al contempo però il cliente usufruisce di un’infrastruttura esclusiva, non condivisa, soluzione che sa rivelarsi ideale, ad esempio, per e-commerce di fama nazionale ed internazionale che devono garantire performance di navigazione impeccabili anche laddove il relativo sito web registri volumi di accessi altissimi.

I server dedicati sono una soluzione ottimale anche in termini di sicurezza informatica, non a caso sono il servizio più gettonato per le applicazioni “mission critical”, di qualunque natura esse siano.

Dei prodotti sempre più diffusi ed evoluti

Questi prodotti si stanno diffondendo sempre più e tutto lascia immaginare che continueranno a crescere: esternalizzare tali servizi, pur assicurandosi la miglior qualità possibile, assicura molteplici vantaggi.

Va rilevato anche come i server dedicati, al contempo, si stiano evolvendo: dando uno sguardo alle sezioni riguardanti server dedicati di siti web di aziende specializzate come Flamenetworks, si può notare come essi si contraddistinguano per caratteristiche tecniche innovative e un’affidabilità estrema.

