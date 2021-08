Scarpe da donna autunnali - che modello sarà un successo in questa stagione?

Moda scarpe da donna autunnali: quali sono i modelli di tendenza da non perdere?

La stagione autunnale è alle porte e, insieme a lei, anche le nuove tendenze della moda che saranno protagoniste delle prime giornate più rigide. Ma quali sono i modelli di scarpe da donna che non possono mancare in un guardaroba femminile? Si parte dalle semplici sneakers per arrivare ai combat boots, passando attraverso un gioco di contrasti di stili, di epoche e di materiali. In tutto ciò non possono mancare i grandi classici come gli stivali in gomma o l’insostituibile plateau. Per aiutarti nella scelta della calzatura perfetta per ogni occasione, nei prossimi paragrafi riportiamo i modelli autunnali di tendenza del 2021.

Tra i vari modelli di tendenza di scarpe autunnali, ci sono alcune calzature da non farsi scappare. Ecco, qui di seguito, alcuni must have per il guardaroba femminile, dai più classici ai più ricercati:

stivali al ginocchio con tacco basso e imbottitura: sempre tra le protagoniste della moda, queste scarpe sono alte e morbide, capaci di donare la giusta comodità senza rinunciare all’eleganza. In aggiunta, la calda e confortevole imbottitura interna ti assicura una calda temperatura anche nelle giornate più rigide

mary jane: caratterizzate da un décolleté e un cinturino (singolo o doppio) posizionato sul dorso del piede o alla caviglia. Questo modello rappresenta un pezzo incredibilmente versatile, adatto ad ogni occasione, dalla più formale alla più casual

combat boots: anfibi alti, dotati di lacci e fibbie, si compongono di tacco di circa 3 cm, una suola in gomma antiscivolo e il plantare anatomico, ideali per avere una buona presa su strada. Ricordano lo stile grunge tipico degli anni ‘90, sono comodi e pratici e si adattano a diversi tipi di look

mocassini: ottimi per le mezze stagioni, si accostano perfettamente con dei pantaloni e vanno rigorosamente indossati senza calze. Perfetti per un outfit da lavoro e per ogni attività che richieda di stare in piedi a lungo

chunky sneakers: queste scarpe si adattano molto bene ad uno stile sportivo e comodo composto da una felpa e una tuta, ma si possono mettere anche per andare al lavoro o per una serata in compagnia di amici

scarponcini Timberland: ottimi per un outfit da lavoro, combinano praticità e versatilità insieme a un tocco di creatività. Sicuramente rappresentano la soluzione migliore per contrastare il freddo

Come scegliere il modello giusto di scarpe autunnali da donna?

Sta per arrivare il momento di mettere definitivamente in soffitta i sandali per fare posto alle scarpe autunnali. Ma come scegliere il modello più adatto per ogni occasione? Ecco qualche consiglio per te:

se sei alla ricerca di comodità, opta per un paio di ballerine: il comfort ed eleganza senza rinunciare alla femminilità

nelle situazioni climatiche incerte, metti sempre un paio di anfibi: perfetti con gonne a ruota, tubini di pizzo e cappotti sartoriali

nelle mezze stagioni è sempre meglio indossare delle punte chiuse per prevenire eventuali acquazzoni improvvisi che possono raffreddare le estremità. Per ovviare a questo problema, le sneakers senza lacci sono la scelta ideale

per chi ama lo stile mascolino, vanno benissimo i mocassini. Anche in questo caso, opta per un décolleté, perché i tacchi contribuiscono sempre a slanciare la tua figura

quando le temperature si abbassano definitivamente e i primi freddi cominciano a farsi sentire, non puoi sbagliare: scegli gli stivaletti. Queste calzature si abbinano con facilità, sono perfetti sia per look da giorno che da sera, formali e casual

