TURTLE BEACH SVELA LE NUOVISSIME RECON 200 GEN 2

Turtle Beach leader globale negli accessori da gaming, svela oggi le nuove Recon 200 Gen 2, cuffie gaming multipiattaforma. Le Recon 200 Gen 2 cablate assicurano un audio da gioco potente e amplificato su Xbox Series X|S e Xbox One, PlayStation5 e PlayStation4, oltre a Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili compatibili dotati di jack da 3.5mm. Nuova versione delle originali Recon 200, il modello Gen 2 offre ai giocatori più feature efunzionalità allo stesso prezzo di 59,99 €, includendo il Mic Monitoring Variabile, la tecnologia glasses-friendly ProSpecs, cuscinetti in memori foam ancora più soffici, un nuovo archetto più rigido, e la possibilità di funzionare in modalità passiva.







Laqualità audio delle Recon 200 è garantita dagli speaker da 400mm con potenziamento dei Bassi per trasmettere un audio di gioco immersivo e dettagliato, in grado di supportare tecnologie di suono surround come Windows Sonic, Dolby Atmos, DTS Headphone: X, e Sony 3D Audio. Le Recon 200 Gen 2 arrivano nelle colorazioni nero, bianco, e nel nuovissimo midnight blue, e sono disponibili per il pre-order a partire da oggi su www.turtlebeach.com e presso i rivenditori autorizzati. Le Recon 200 Gen 2 saranno disponibili dal 19 settembre 2021.





"A 59,99 € i giocatori non troveranno un'altra cuffia che offra un potente audio di gioco amplificato e caratteristiche tali da poter competere con le Recon 200 Gen 2", ha detto Juergen Stark, Presidente e CEO, Turtle Beach Corporation. "C'era già così tanto di buono nelle Recon 200 originali, ma le Gen 2 sono ancora meglio con il loro design aggiornato e le varie caratteristiche aggiunte, il tutto per lo stesso ottimo prezzo che ha reso le originali così attraenti per il pubblico. La combinazione di prestazioni audio, comfort e compatibilità multipiattaforma delle Gen 2 dovrebbero metterle in cima alla lista dei giocatori che cercano una nuova cuffia accessibile".

La batteria da 12 ore della Recon 200 Gen 2e i potenti altoparlanti da 40 mm offrono un palcoscenico sonoro amplificato e roboante, potenziato da caratteristiche come il Bass Boost per bassi profondi e il monitoraggio variabile del microfono in modo che i giocatori possano sentire il volume della loro voce nelle cuffie per evitare di urlare. Inoltre, se dopo 12 ore di gioco capita che la batteria si scarichi durante una partita, le Recon 200 Gen 2 funzionano anche in modalità passiva, offrono le funzionalità di base della cuffia per permettere al giocatore di arrivare alla vittoria senza doversi fermare.

Che si tratti di chattare con i compagni di squadra o di fare trash-talking con il nemico, il microfono flip-to-mute ad alta sensibilità delle Recon 200 Gen 2 cattura tutte le comunicazioni forte e chiaro. I giocatori sentiranno anche il comfort ridisegnato della Recon 200 Gen 2 con cuscinetti auricolari in memory foam ultra-morbida e tecnologia ProSpecs glasses-friendly, avvolti in tessuto atletico per mantenere le orecchie fresche ancora più a lungo. Inoltre, l'archetto rinforzato in metallo ritorna nella Gen 2 con uno stile migliorato e una maggiore rigidità, pur mantenendo la sua struttura leggera e flessibile. Con una semplice rotazione di un interruttore, le Recon 200 Gen 2 funzionano con console Xbox o PlayStation e altroancora.

