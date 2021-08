Gamescom 2021 ARCADEGEDDON annuncia il programma

IllFonic è lieta di annunciare la sua partecipazione a Gamescom per presentare gli ultimi aggiornamenti e i nuovi contenuti per Arcadegeddon. Potrete unirvi al coloratissimo shooter cooperativo nell’arena virtuale Indie Arena Booth, avere le ultimissime informazioni via streaming ed anche mettere mano su contenuti esclusivi in-game a tema Gamescom!

Se volete saperne di più circa il grande Aggiornamento Estivo di Arcadegeddon, collegatevi con noi al Future Games Show (26 Agosto alle 22:00), oppure con GameStar/GamePro (26 Agosto alle 14:25) ed IGN (27 Agosto alle 19:00).

Incontrate IllFonic all’arena virtuale Indie Arena Booth a Gamescom! Indie Arena Booth è un browser game gratuito dove vengono mostrati i migliori indie games del 2021: uno spazio virtuale dotato with stand virtuali, con i propri eventi privati e tanto altro. L’accesso è gratuito per tutti a partite dal 25 al 29 di Agosto, mentre stampa e influencers avranno accesso agli stand a partire dal 23 di Agosto. Si potrà chattare con gli sviluppatori di Arcadegeddon (e i loro alter ego robotici), dare uno sguardo al gioco eassistere a una sessione in-game di 45 minutidurante l’Indie Arena Booth Live Show il 27 di Agosto alle 20:00.

Anche se purtroppo non sarà possibile vedersi dal vivo alla fiera di Colonia quest’anno, ci sarà la possibilità di entrare nel mood Gamescom in Arcadegeddon grazie agli oggetti a tema Gamescom disponibili nel market in-game. Potrete far indossare al vostro personaggio uno speciale berretto Gamescom, disponibile nel gioco fino al 6 di Settembre con questo codice: QQWF6E5JQTGRKTHC. Potrete riscattare il codice nel menu ingame prima di far visita alla sala giochi di Gilly.

Arcadegeddon è un videogioco shooter multiplayer cooperativo ambientato in un mondo colorato ed arcade, in cui potrete unirvi ai vostri amici per salvare la sala giochi di dai cattivi della Fun Fun Co. Il gioco è attualmente disponibile in Early Access su PC via Epic Game Store ed anche su PlayStation 5. Il mondo di Arcadegeddon è in continua espansione, grazie anche all’imminente arrivo del grande Aggiornamento Estivo.

