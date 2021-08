26enne uccisa in strada nel Catanese : ricercato ex fidanzato

Una donna di 26 anni è statamentre passeggiava in compagnia di amici sul lungomare di Aci Trezza, frazione marittima di, nel. La vittima è stata colpita da colpi di arma da fuoco e, secondo le testimonianze raccolto dai Carabinieri, a fare fuoco sarebbe stato l'exdella vittima, che ora èdai militari di Arma. La vittima èe l'ex, secondo quanto si apprende, in passato sarebbe stato denunciato dalla ragazza per stalking. Nell’agguato sarebbe stata ferita anche un’altra ragazza che faceva parte della comitiva.

Altre News per: 26enneuccisastradacatanesericercatofidanzato