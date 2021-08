Proscenic M8 Robot aspirapolvere : Il miglior prezzo per pulire e lavare casa

Passare l'aspirapolvere sarà presto un brutto ricordo. Questa è la promessa del robot aspirapolvere Proscenic M8 che pulisce i pavimenti in modo indipendente. Molti marchi hanno lanciato i modelli, ce ne sono per tutte le tasche e sempre più consumatori si lasciano sedurre. Il Proscenic M8 in questo scenario è secondo noi un ottimo prodotto ad un prezzo più che onesto.

Perchè scegliere Proscenic M8

Gli aspirapolvere robot aspirano polvere e sporco in modo indipendente, ma i risultati non sono sempre convincenti. Per questo ci sono robot aspirapolvere di tutti i prezzi, da 100 a oltre 1.000 euro. Il Proscenic M8 si colloca in una fascia di prezzo abbordabile e ha tutte le caratteristiche richieste per fare un ottimo lavoro in casa.

È infatti un dispositivo facile da usare e da programmare per mappare la casa. Ha un serbatoio capiente 2 in 1, la stazione di ricarica, il display e si può connettere e comandare oltre che dal telecomando tramite un'App dedicata e i comandi vocali di Alexa o Google Home.

A differenza del modello Proscenic M8 Pro e di altri modelli più recenti, non è dotato della stazione di svuotamento automatica. Ma ha, a ben vedere, delle belle altre qualità.

Confronto e caratteristiche tecniche di Proscenic M8



Come si può notare dalla tabella, all'aspirapolvere Proscenic M8 Laser manca davvero solo la stazione di svuotamento. E' un modello cordless con una, maggiore del modello Pro. Questa è una caratteristica che gli permette di effettuare una

Nella scatola molto compatta e di poco ingombro, sarà comoda da ripore ed eventualmente conservare, troviamo; il corpo del Proscenic M8 Robot aspirapolvere con il serbatoio 2 in 1 agganciato; la base per mop; il telecomando con due batterie; la base di ricarica e l'alimentatore; due panni in micro fibra riutilizzabili e lavabili in lavatrice; una spazzola laterale e un filtro Hepa di ricambio; l'utensile multiuso utile alla manutenzione del robot; infine il manuale d'istruzioni, ma con l'istallazione del'app sullo smartphone, potrete tranquillamente farne a meno. Da precisare - come per altri modelli - l'utilizzo dei questi robot aspirapolvere di ultima generazione è consigliabile sempre con la presenza di una rete domestica (internet, router, wifi).

Nella parte inferiore dell'M8 troviamo la spazzola a rullo a forma di V, questa migliora notevolmente la sua capacità di attraversare gli ostacoli, prevenendo efficacemente l'intreccio di peli e capelli e favorendo la pulizia della stesse. Vi basterà sganciare con un solo click la spazzolala e usare l'utensile multiuso dalla parte del gancio (munito di una piccola lama) infilarlo e tirare gli eventuali grovigli formatisi attorno alla spazzala. Questa operazione è consigliabile effettuarla almeno una volta al mese.

Il Proscenic M8 ha un serbatoio dell'acqua con una capacità di 280 ml e un contenitore per la polvere in grado di immagazzinare fino a 300 ml di sporco. Con un'autonomia di 120 minuti, potendo così pulire ininterrottamente fino a 150 mq di superfice. Il contenitore 2 in 1 risulta davvero comodo rispetto ad altri modelli che utilizzano due serbatoi sempre indipendenti, ma separati. I serbatoi sono in un unico corpo e questo permette una manutenzione - anche se frequente a causa della mancanza dell'unita di auto svuotamento - estremamente comoda e veloce : basta sganciare il contenitore dal robot; aprire lo sportello e svuotare la polvere; rabboccare l'acqua con l'eventuale aggiunta di detergente (come tutte le altre aziende, Proscenic consiglia l'utilizzo di prodotto biologici e specifici per robot); sostituire o pulire il panno in micro fibra e riagganciare il serbatoio... Fatto!

Grazie al sensore TOF il Proscenic M8 Laser riesce a mantenere una distanza di 10 mm dalle pareti e dai mobili per evitare collisioni e graffi. Il robot riesce anche a riconoscere automaticamente superfici come i tappeti e passa alla massima potenza di aspirazione per pulirli, per poi tornare alla modalità predefinita quando ha finito.

Per quanto riguarda il lavaggio delle superfici, il serbatoio dell'acqua è anch'esso controllato elettronicamente in modo da venie erogata la giusta quantità di acqua. Proscenic M8 supporta le impostazioni del volume dell'acqua a tre fasi. Quando il contenitore 2 in 1 viene riempito d'acqua e installato, il robot aspirapolvere inizia automaticamente ad aspirare e lavare allo stesso tempo.

L'aspirapolvere è in grado di ricaricarsi automaticamente quando la batteria è scarica. Il modello funziona tramite navigazione laser per igienizzare e pulire le superfici e con la sua funzione di memoria, puoi salvare le mappe.

La versatilità dell'aspirapolvere Proscenic M8 Laser

Questo modello di robot aspirapolvere rende la pulizia così facile che non devi fare quasi nulla. Dopo aver programmato la superfice della casa da pulire, sarà sufficiente accenderlo. Grazie al sensore di distanza laser 8.0 (LDS) consente al robot di scansionare l'ambiente circostante a 360 gradi, 2500 volte al secondo grazie ai suoi 24 sensori ad alta precisione. Grazie alla scheda madre integrata MR112 riesce a creare mappe accurate in tempo reale anche su più piani e programmi di pulizia personalizzati.

Ha un'autonomia tale che il suo funzionamento dura fino a 120 minuti senza interruzioni. Questa autonomia, abbinata ad un capiente contenitore per la polvere, permette al dispositivo di effettuare la pulizia per almeno un'ora e mezza su una superficie di 150 mq. È sicuramente un ampio campo d'azione!



Inoltre, l'aspirapolvere Proscenic M8svolge sempre il suo compito fino alla fine. Quindi, anche se durante la pulizia di un ambiente si scarica, va automaticamente al suo punto di ricarica, per poi continuare. Tutto può essere controllato dal tuo smartphone, il che è abbastanza piacevole e molto meno restrittivo rispetto ad altre marche.

La tecnologia di controllo vocale dell'aspirapolvere Proscenic M8

Se c'è una caratteristica utile sul modello Proscenic M8 Laser, è proprio questa. Ti dà un'incredibile libertà di azione e movimento. Non appena avrai provveduto a scansionare le aree dell'interno dell'appartamento che desideri pulire, l'aspirapolvere potrà lavorare senza che tu sia presente sul posto. Con l'applicazione “Proscenic”, disponibile sia per smartphone Android e iOS, potrai controllare con delle funzioni più avanzate il robot. Per questo, hai solo bisogno di Alexa o Google Home. Quindi, direttamente sul tuo smartphone, non ti resta che ordinargli di aspirare per farlo, anche se non sei in casa.

Questo è l'ideale quando hai bisogno di pulire velocemente a casa perché tornerai all'improvviso con ospiti a sorpresa. Proprio come puoi accendere il Proscenic M8, è possibile spegnerlo tramite usando il controllo vocale.

La nostra opinione sul prodotto



L'aspirapolvere Proscenic M8 è un gioiello tecnologico in grado di soddisfare qualsiasi utente. È facile da usare, soprattutto perché è sufficiente scansionare l'interno dell'appartamento in modo che, grazie alla sua intelligenza, possa programmare il da farsi.

Grazie ad un'elevata potenza di aspirazione, pulisce e lava allo stesso tempo, tanto da garantire un risultato impeccabile. Inoltre, il modello dispone di 3 modalità di pulizia per ottimizzarne i risultati. Il suo sensore laser consente di identificare in modo efficiente i luoghi da pulire evitando sempre gli ostacoli. Apprezzerai particolarmente l'impostazione "zona proibita", che impedisce al robot di entrare in determinate aree della casa. Un piccolo punto da notare, è il design del prodotto che è allo stesso tempo compatto, morbido, elegante e discreto.

E' impossibile non menzionare l'eccellente rapporto qualità-prezzo dell'aspirapolvere M8 Laser di Proscenic che puoi acquistare qui su amazon a 329 euro. L'M8 ha un'ottima media di recensioni positive; 4.5 su più di 50o valutazioni.

