Bethesda News: QuakeCon 2021

Ieri ha avuto inizio il QuakeCon at Home. Abbiamo lanciato una nuova versione del Quake originale, ospitando una serie di interventi degli sviluppatori di Bethesda e parlando delle novità in vista nonché di cosa c’è da aspettarsi per i nostri ultimi giochi. Se hai perso quanto accaduto nella giornata di ieri, ecco un riassunto fresco fresco per te.



QUAKE

Per festeggiare il 25° anniversario dell’uscita di Quake®, sparatutto fantasy in prima persona dai toni oscuri, è ora disponibile una versione migliorata del gioco originale per PC, Xbox One, Xbox Game Pass per console e PC, PS4, Nintendo Switch, con retrocompatibilità per Xbox Series X|S e PlayStation 5. Le versioni dedicate a Xbox Series X|S e PS5, presto disponibili come aggiornamento gratuito, saranno in 4K a 120 FPS.



Inoltre, Quake II e Quake III: Arena sono stati aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass per PC nelle loro versioni originali.



Quake originale, versione migliorata: non perdere l’esperienza autentica del Quake originale, aggiornata e migliorata a livello grafico. Alla possibilità di giocare in 4K, con supporto widescreen, si aggiungono modelli perfezionati, luminosità dinamica e dei colori, anti-aliasing, profondità e la colonna sonora originale di Trent Reznor.

DEATHLOOP

FALLOUT 76

Mondi pubblici: una serie di esperienze di Fallout Worlds a rotazione, ognuna con una sfumatura di Appalachia differente, creata su misura dal team di Bethesda Game Studios. I mondi pubblici saranno disponibili gratuitamente per tutti i giocatori di Fallout 76.

THE ELDER SCROLLS ONLINE

DOOM ETERNAL

TES V: SKYRIM

Guarda il nuovo trailer ufficiale qui: https://youtu.be/KHyN780gvdg Guarda l’intervento per i 25 anni di Quake qui: https://youtu.be/It6Y3DsDuH8 Il team di Arkane Lyon ha approfondito la modalità multigiocatore di DEATHLOOP nel proprio intervento di ieri, analizzando come sarebbe giocare nei panni di Julianna dando ipoteticamente la caccia a Colt, il personaggio che controlleranno i giocatori. Con nuovi filmati di gioco e tante informazioni dettagliate su come approcciare questo coinvolgente sparatutto, i giocatori che non vedono l’ora di provare questo attesissimo titolo, ormai imminente su PS5 e PC, non possono far altro che godersi lo spettacolo.Per saperne di più, guarda il video: https://www.youtube.com/watch? v=IbG1OOjlI9Y Fallout Worlds promette avventure uniche in Appalachia: i giocatori avranno a disposizione mondi pubblici a rotazione e gli strumenti per costruire il loro speciale mondo personalizzato. Nel loro intervento, i membri del team di BGS hanno spiegato nel dettaglio come funzioneranno i mondi, aggiungendo tanto altro da non perdere.Non perdere l’intervento su Fallout 76, disponibile qui: https://www.youtube.com/watch? v=1SGmkNCPcLQ Matt Firor e Rich Lambert hanno portato i fan di The Elder Scrolls Online dentro il gioco, parlando delle ultime novità, dei miglioramenti grafici e dei futuri aggiornamenti in arrivo. Abbiamo anche pubblicato un nuovo trailer e mostrato ai giocatori alle prime armi i tanti modi di approcciare il pluripremiato RPG.Ci sarà da mantenere i nervi saldi durante gli eventi di The Elder Scrolls Online: Blackwood: Mehrunes Dagon non è ancora sparito del tutto. Il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online: Waking Flame porta con sé il prosieguo della storia e due nuovi dungeon. Disponibile dal 23 agosto su PC/MAC e Stadia e dall’8 settembre su console. I giocatori possono provare ESO fino al 30 agosto con l’evento gratuito in programma.Guarda il nuovo trailer di Waking Flame qui: https://youtu.be/_4Cb0vQgMhY Guarda l’intervento degli sviluppatori su ESO qui: https://youtu.be/ZtkAHxca6HI Marty Stratton e Hugo Martin di id Software, hanno parlato ai fan di DOOM Eternal delle ultime novità sull’aggiornamento 6.66. Sono state condivise nuovissime informazioni su modalità Orda, BATTLEMODE e due nuovi livelli master. Abbiamo anche mostrato in anteprima il nuovo trailer per l’arrivo su Nintendo Switch di DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 2, in uscita il 26 agosto.DOOM ETERNAL: The Ancient Gods Parte 2 | Trailer ufficiale Nintendo Switch: https://youtu.be/a7iWH6T5O_g Non perdere l’intervento su DOOM Eternal. Disponibile qui: https://youtu.be/NMNoswTNEPU Alcuni degli sviluppatori di Skyrim si sono riuniti per il decimo anniversario del gioco e hanno condiviso ricordi e storie interessanti, mentre scorrevano davanti a loro le prime scene del gioco in diretta. Durante l’intervento, è stato anche annunciato un concerto celebrativo che vedrà la London Symphony Orchestra disimpegnarsi con la partitura originale della colonna sonora. La diretta è prevista per l’11 novembre.L’edizione celebrativa The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è stata rivelata al pubblico e conterrà il gioco completo più le tre espansioni (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborn), così come i miglioramenti apportati con la The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Oltre 500 elementi unici del Creation Club saranno inclusi nell’Anniversary Edition, tra cui missioni, dungeon, nemici, armi, incantesimi e tanto altro.Guarda l’intervento di BGS, in omaggio al decimo anniversario di Skyrim, qui: https://www.youtube.com/watch? v=WU9CcCscgRM Ilnon si ferma e proseguirà ancora oggi e domani con una serie di interventi divertenti, fatti apposta per i fan, con membri illustri della community, ospiti famosi, esibizioni musicali e tanto altro. Il programma completo dell’evento è disponibile al LINK seguente. Scopri tutti i dettagli visitando QUESTA PAGINA

