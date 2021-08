QuakeCon 2021 | Programma completo delle dirette e tanto altro

Manca una settimana all’inizio di QuakeCon at Home, l’evento online che porterà il divertimento e lo spirito di QuakeCon direttamente a casa tua! Non vediamo l’ora di festeggiare il QuakeCon con notizie e aggiornamenti su giochi attuali e in arrivo, tornei, eventi di raccolta fondi, cuccioli (!!!), omaggi con esibizioni musicali, dirette con le celebrità, conferenze degli sviluppatori e tanto altro.

Continua a leggere per ulteriori dettagli sul programma completo delle dirette, iniziative di beneficenza, omaggi, giochi in offerta, il Twitch Team e sulle occasioni dei fantastici partner del QuakeCon.



La festa avrà inizio con un breve messaggio di benvenuto il 19 agosto alle 20:00, e continuerà con delle conferenze destinate ai fan.

Durante il primo giorno gli sviluppatori Bethesda terranno delle conferenze per discutere delle novità e degli anniversari dei loro giochi più famosi come Quake e The Elder Scrolls V: Skyrim. Durante il secondo e il terzo giorno si terranno delle conferenze da tutto il mondo con vari enti di beneficenza, la community, ospiti d’onore e tanto altro. Verranno anche celebrati i giochi e gli eventi più caratteristici del QuakeCon.



Programma delle dirette



Puoi trovare ulteriori informazioni su ciascuna conferenza, corredata dalla propria descrizione, sul sito https://quakecon.bethesda.net/ en/schedule/



Giovedì, 19 agosto

Benvenuto al QuakeCon 2021 con Pete Hines ed Erin Losi: 20:00

20:00 Celebrating 25 Years of Quake – (Festeggiamenti dei 25 anni di Quake) con id Software e Machine Games: 20:05 - Kevin Cloud e Marty Stratton di id Software insieme a Jerk Gustafsson di MachineGames discutono sull’impatto e sull’eredità di Quake durante il suo 25° anniversario.

20:05 - Kevin Cloud e Marty Stratton di id Software insieme a Jerk Gustafsson di MachineGames discutono sull’impatto e sull’eredità di Quake durante il suo 25° anniversario. Deep Dive into DEATHLOOP – ( Un tuffo in DEATHLOOP) con Arkane Lyon: 20:30 - Arkane Lyon svelerà i dettagli del prossimo titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, DEATHLOOP, con particolare attenzione al multigiocatore.

20:30 - Arkane Lyon svelerà i dettagli del prossimo titolo disponibile in esclusiva su console PlayStation 5, DEATHLOOP, con particolare attenzione al multigiocatore. Fallout 76: Making Appalachia Your Own – ( Fallout 76: Personalizza l’Appalachia) con Fallout Worlds: 21:00 - Unisciti al team di sviluppo di Fallout 76 per una discussione sull’evoluzione del gioco e un approfondimento sul prossimo aggiornamento: Fallout Worlds.

21:00 - Unisciti al team di sviluppo di Fallout 76 per una discussione sull’evoluzione del gioco e un approfondimento sul prossimo aggiornamento: Fallout Worlds. Inside the Award-Winning The Elder Scrolls Online – ( I retroscena del pluripremiato The Elder Scrolls Online) con Zenimax Online Studios: 21:30 - Matt Firor e Rich Lambert parleranno di ESO, delle grandi aggiunte al gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi da questo acclamato MMO.

21:30 - Matt Firor e Rich Lambert parleranno di ESO, delle grandi aggiunte al gioco e di cosa i giocatori possono aspettarsi da questo acclamato MMO. Reliving the Opening of Skyrim – ( Rivivi l’inizio di Skyrim) insieme ai suoi creatori di BGS: 22:00 - Ehi tu! Finalmente hai aperto gli occhi. Festeggia il decimo anniversario di Skyrim e riguarda i momenti iniziali mentre i creatori del gioco raccontano del suo sviluppo.

22:00 - Ehi tu! Finalmente hai aperto gli occhi. Festeggia il decimo anniversario di Skyrim e riguarda i momenti iniziali mentre i creatori del gioco raccontano del suo sviluppo. DOOM Eternal Studio Update – (Aggiornamento su DOOM Eternal) con Marty e Hugo: 22:30 - Hugo Martin e Marty Stratton di id Software svelano ai fan le novità in arrivo su DOOM Eternal.

DEATHLOOP Meets its Makers – (DEATHLOOP incontra i suoi creatori): 20:15

20:15 WeRateDog’s Matt Nelson and Pete Hines Rate Dogs & More – (Matt Nelson e Pete Hines di WeRateDogs valutano cani e tanto altro): 21:30

21:30 Code Orange vs Quake Music Video Debut – (Prima visione del video musicale Code Orange vs Quake): 22:15

22:15 Alienware – Fundraising and Raising Heck – ( Alienware - Raccolta fondi) con Anna Maree: 23:00

23:00 The Elder Scrolls Online – Dungeon Speed Run Competition – (The Elder Scrolls Online - Sfida speedrun di dungeon): 00:30 (sabato, 21 agosto)

00:30 (sabato, 21 agosto) Exclusive Musical Performance by Trivium – (Esibizione musicale esclusiva dei Trivium): 02:00 (sabato, 21 agosto)

02:00 (sabato, 21 agosto) Skyrim – 10th Anniversary Interactive Fun Run – (Interactive Fun Run per il decimo anniversario di Skyrim) con Gus Johnson: 03:00 (sabato, 21 agosto)

DOOM Eternal BATTLEMODE Community Bonanza! – ( DOOM Eternal: Sfida della community in modalità BATTLEMODE!): 20:15

20:15 Fallout 76 – C.A.M.P. Love It or Nuke It - (Fallout 76 - C.A.M.P. Love It or Nuke It): 21:30

21:30 Quake World Championship Grand Finals – (Gran finale Quake World Championship): 22:45

22:45 The Elder Scrolls Online – Live Art Creation – (The Elder Scrolls Online - Arte in diretta): 00:30 (sabato, 21 agosto)

Iniziative di beneficenza

Venerdì, 20 agostoSabato, 21 agostoSiamo felici di continuare le iniziative di beneficenza delsu scala locale e globale. Gli spettatori delpotranno effettuare delle donazioni dalla diretta ufficiale, queste donazioni andranno a organizzazioni come Asian Americans Advancing Justice (AAJC) The Trevor Project , e UNICEF

L’esclusiva collezione d’abbigliamento “Pugcubus” e “Catloop” di QuakeCon è ora in vendita. Custom Ink dividerà i proventi delle vendite tra il nostro storico partner di Dallas che si occupa di adozioni, Dallas Pets Alive, e FOUR PAWS, un’associazione dedicata al benessere degli animali di tutto il mondo.





Bottino di gioco omaggio!

Skin Slayer Quakecon per DOOM Eternal - i giocatori di DOOM Eternal possono ottenere una skin, un’icona e un distintivo di gioco gratuiti dedicati al QuakeCon su tutte le piattaforme. Disponibile dal 19 agosto al 2 settembre.

i giocatori di DOOM Eternal possono ottenere una skin, un’icona e un distintivo di gioco gratuiti dedicati al su tutte le piattaforme. Disponibile dal 19 agosto al 2 settembre. Collegando il vostro account ESO al vostro account Twitch su account.elderscrollsonline.com e guardando per il tempo minimo necessario (15 minuti) durante una qualsiasi diretta di ESO, potrete ricevere un Twitch Drop con una cassa Ouroborus Crown e un cucciolo di Atronach della fiamma.

Accedi a Quake Champions durante il QuakeCon e ricevi una skin per il guanto, un’icona e un emblema per il profilo, tutti esclusive QuakeCon 2021! Disponibile fino al 23 agosto.

Sconti QuakeCon

QuakeCon Twitch Team ufficiale

Dai un’occhiata agli sconti Bethesda per il QuakeCon 2021 sui vari negozi digitali, troverai delle grandi offerte su tanti giochi Bethesda. Le offerte includono il 67% di sconto su Fallout 76, il 75% di sconto su DOOM Eternal Deluxe Edition, l’85% di sconto su Dishonored®: Death of the Outsider™ - Deluxe Bundle e tanto altro. Gli sconti sono già iniziati.Giocare e condividere con gli amici nell’area BYOC è il cuore dele quest’anno la community si unirà e rimarrà connessa nuovamente tramite l’iniziativa ufficiale Twitch Team del. Team festeggerà il, permetterà di giocare e condividere titoli e aiuterà a raccogliere fondi per gli enti sostenuti dal. Alcuni giocatori verranno messi in evidenza sulla pagina Twitch Team di

