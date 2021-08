GTA Online: Skontro tra kart armati - Disponibile ora

I go-kart sono una grande invenzione: sono come auto, ma più piccoli e con meno normative di sicurezza. Ad esempio, non c'è niente che impedisca di montare una mitragliatrice sull'avantreno di una Dinka Veto e usarla contro i rivali, vero? Esatto. I nostri antenati non potevano escogitare un'idea tanto gloriosa, figuriamoci proibirla.

Skontro tra kart armati introduce un nuovo tipo di carneficina in GTA Online. I giocatori combattono per essere gli ultimi sopravvissuti, a squadre o in caotici tutti contro tutti, usando le armi montate sui propri go-kart e i potenziamenti sparsi per la mappa per fare fuori la concorrenza.

Questa settimana, tutti i concorrenti di Skontro tra kart armati riceveranno GTA$ e RP doppi, perciò scendi in pista e dai il massimo su quelle piccolissime quattro ruote.

Disponibile ora: Pfister Growler

L’hai avvistata? Un'entità straordinaria si aggira per le strade di Los Santos. Si dice che abbia lo scatto del ghepardo e faccia le fusa come un elefante in calore. Dev’essere l'indomabile Pfister Growler. Ora disponibile da Legendary Motorsport.

GTA$ e RP doppi per le auto della lista di veicoli da esportazione rari

I possessori di un'autofficina che riportano auto sulla lista di veicoli da esportazione rari riceveranno in cambio GTA$ e RP doppi, nonché un pagamento bonus per il completamento dell'intera lista. Consulta la lista dei veicoli da recuperare al piano superiore dell'autofficina, sulla lavagna vicino all'ufficio.

GTA$ e RP doppi nelle rapine ai negozi

Recenti registrazioni sfocate delle telecamere di sorveglianza mostrano un rapinatore che deruba i cassieri dei negozi locali al volante di un go-kart. Per celebrare tanta inventiva e ambizione criminale, i ladri che completeranno le rapine ai negozi otterranno GTA$ e RP doppi. Il go-kart è opzionale ma caldamente consigliato.

Veicolo trofeo e sfida del veicolo trofeo dell'Autoraduno

Gli abbonati che questa settimana si piazzeranno nei primi cinque posti in 10 gare della serie di gare dell'Autoraduno di LS ( inseguimenti o gare clandestine) otterranno la Vapid Dominator GTT, una tipica muscle car fatta per essere modificata da capo a piedi.

Fai un giro su auto nuove e non ancora disponibili al pubblico nell'area di prova

Prima di fare il prossimo acquisto impulsivo, fai un giro sulle auto che vuoi nell'area di prova dell'Autoraduno di Los Santos. Questa settimana gli abbonati possono provare la Karin Sultan RS Classic prima ancora che arrivi sul mercato, la nuova Pfister Growler e la Vulcar Warrener HKR, senza alcun costo aggiuntivo. Sfida gli amici (o i nemici) a una Corsa ai checkpoint o gareggia contro il tempo in una Prova a tempo per scoprire di cosa sono capaci questi gioiellini.

Veicolo da primo premio della settimana: Dinka Veto Modern

Questa settimana il Casinò e Resort Diamond offre come primo premio una Dinka Veto Modern. Gira la ruota fortunata per avere la possibilità di dileguarti nel tramonto su una trappola mortale assetata di benzina a malapena omologata. In alternativa potresti vincere GTA$, RP, capi d'abbigliamento, premi misteriosi e molto altro.

SCONTI

Chi vuole entrare nel mondo dell’automobilismo in miniatura può sfruttare lo sconto del 30% sulla Dinka Veto Classic e altri veicoli di tutte le forme e dimensioni.

